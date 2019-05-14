​Emeklilere Ek Aylık 344 Lira Ödenecek

Genel Merkezde Yoğun Bir Çalışma Başlatıldı

Üyelerimiz Maddi Anlamda Rahat Etmeli

Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi masaya geliyor. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, konuyu gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse emekliler aylık 344 lira ek gelire kavuşabilecek.Geçtiğimiz günlerde yine Ankara'yı mesken tutan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Emekliler promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi için genel merkez nezdinde yoğun bir çalışma başlattıklarını bildirdi.Başkan Degen ayrıca, Türkiye Emekliler Derneği, "Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımını, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yineledi.Emeklilerin maaş oranlarında iyileştirme yapması için hükumet 'ten beklentilerinin devam ettiğini dile getiren Başkan Ahmet Degen, "Genel merkezimiz ile yaptığımız yoğun temas ve istişarelerden sonra üyelerimizi maddi anlamda rahatlatacak ek ödenek için genel başkanımız Kazım Ergün sıkı bir şekilde çalışıyor. Beklentimiz sadece ek ödenek değil tabiki, İntibak zamlarının da takipçisiyiz. Bu konuda da Genel Merkezimiz ve Şube Başkanları olarak gerek Türkiye büyük millet meclisinde ve gerekse bakanlıklar nezdinde temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.Editör: Bahar Yüksel