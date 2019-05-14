​Cenazeyi Evden Böyle Çıkardılar

Daireden Kötü Kokular Gelince Ekipleri Aradılar

Özel kıyafetler Giyerek Çıkardılar

- Bolu'da, evinde ölü bulunan yaşlı kadın, özel kıyafetlerle cenaze aracına taşındıEdinilen bilgiye göre, Beşkavaklar Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katından yalnız yaşayan 72 yaşındaki Gülhanım Bayat'ın yaşadığı daireden kötü kokuların gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye yardımıyla girilen evde, yaşlı kadının cesediyle karşılaştı.Bozulan cesetten yayılan koku nedeniyle polis ve sağlık ekipleri evden çıktı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen Bayat'ın cesedinin ağır koku yayması nedeniyle itfaiye ekipleri oksijen tüpü ve özel maskelerin olduğu kıyafetleri giyerek tekrar eve girdi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesini tamamlamasının ardından, Bayat'ın cesedi evden çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü. Bayat'ın kesin ölüm nedeni, adli tıp kurumunda yapılacak incelemenin ardından belli olacak.Editör: Bahar Yüksel