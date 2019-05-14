​WhatsApp Kullananlar Dikkat! Virüs Bulaştı

ÇAĞRIYLA TELEFONA GİREN VİRÜS

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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp,internet korsanlarının hedefi oldu.Mayıs ayının başlarında WhatsApp'taki sesli aramalar aracılığıyla birçok kullanıcının telefonuna bulaşan zararlı yazılım, telefonların gizlice gözetlenmesine neden oldu. Üstelik bu casus yazılımdan, hem Android hem de iOS kullanıcıları etkilenmiş durumda.İsrailli firma NSO Group tarafından geliştirilen kötü amaçlı yazılım, WhatsApp sesli aramalar esnasında kullanıcıların telefonuna sızıyor ve telefonu ele geçiriyor.Üstelik kullanıcı aramaya yanıt vermese bile sızma gerçekleşebiliyor.Editör: Bahar Yüksel