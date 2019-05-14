Köpeğine Sözde Ceza vermiş! Bunun Adı Vahşet

Köpeği Gören Sürücüler Tepki Gösterdi

Köpeğine Sözde Ceza Vermiş

-Adana’da Zincirle Bağlanarak Sürüklenen Köpek Kanlar İçinde KaldıAdana'da komşusunun tavuklarına zarar verdiği için köpeğini çekicinin arkasına zincirle bağlayıp sürükleyen şahıs, görenleri dehşete düşürdü. Kanlar içinde kalan köpeği gören diğer araç sürücüleri, şoförü durdurarak tepki gösterdi.Şoförün köpeğine ceza verdiğini ve bu yüzden sürüklediğini söylemesi ise kendisiyle tartışan sürücüleri adeta çılgına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan gönderiye vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.Editör: Bahar Yüksel