Köpeğine Sözde Ceza vermiş! Bunun Adı Vahşet

-Adana’da Zincirle Bağlanarak Sürüklenen Köpek Kanlar İçinde Kaldı
Köpeği Gören Sürücüler Tepki GösterdiAdana'da komşusunun tavuklarına zarar verdiği için köpeğini çekicinin arkasına zincirle bağlayıp sürükleyen şahıs, görenleri dehşete düşürdü. Kanlar içinde kalan köpeği gören diğer araç sürücüleri, şoförü durdurarak tepki gösterdi.
Köpeğine Sözde Ceza VermişŞoförün köpeğine ceza verdiğini ve bu yüzden sürüklediğini söylemesi ise kendisiyle tartışan sürücüleri adeta çılgına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan gönderiye vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.
Editör: Bahar Yüksel
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