​Ayakkabısı Bulunmuştu! Kayıp Gazeteci 5. Günde de Bulunamadı

AA Muhabirine Ne Oldu

Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD ve UMKE ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, bu sabahtan itibaren çalışmalarını derede yoğunlaştırdı. JÖAK su altı ekipleri ve dalgıçlar, derede belirlenen noktalarda çalışma yaparken, karların erimesi ile birlikte derenin debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştiriyor.Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdülkadir Nişancı, dün 12.00 sıralarında Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü. Karayolları ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca Erzurum'dan da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama kurtarmada uzman 6 kişilik özel ekip ve bir arama kurtarma köpeği helikopterle bölgeye gönderildi. AFAD'dan 5 kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekip de Erzurum'dan Bayburt'a sevk edildi. Nişancı'nın düştüğü bölgeye gelen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan, ekiplerin arama yapılan bölgede Nişancı'nın fotoğraf makinesi, kamerası ve kimliğini buldukları da öğrenildi. Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor.Editör: Bahar Yüksel