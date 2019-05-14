​Kara Havacılık Komutanlığında 34 Asker Gözaltına Alındı

Örgüt Mensuplarıyla Haberleşmişler

-Kara Havacılık Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 34 gözaltıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarını periyodik olarak kullanan ve örgüt mensuplarıyla haberleştikleri belirlenen 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 30 astsubay ve 1 sivil mahrem imam olmak üzere toplamda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Gözaltına alınan 3 subayın helikopter pilotu olduğu ve 30 astsubayın helikopterlerin bakımından sorumlu teknik personel olduğu bilgisi verildi. Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğün'de devam ettiği belirtildi.Editör: Bahar Yüksel