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Bu haber 14 Mayıs 2019 18:30:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye Bulunan Esrarengiz Kayaların Sırrı Çözülmedi

Esrarengiz kayaların oluşum şekli ve zemine nasıl tutundukları açıklanamıyor.

​Türkiye Bulunan Esrarengiz Kayaların Sırrı Çözülmedi

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Sarıkaya köyü kırsalına boş bir arazide yer alan ilginç kayalar dikkat çekiyor. Bulunduğu arazi ile uyumsuz bir görüntü veren kayalar, benzer kayaların bulunmadığı geniş bir arazide bir arada bir küme halinde bulunuyor. Bulundukları yerde şekilleri itibariyle bilindik kaya oluşum yollarına ters düşen kayaların nasıl oluştukları açıklanamıyor. Kayalar kadar bulundukları zeminde ayakta duruş şekilleri de açıklanamıyor. Mantar şeklindeki kayaların bazılarını altlarındaki farkı kayalardan oluşan destekler ayakta tutuyor. Kimisi ise bir şapka gibi başka bir kayanın üzerinde bulunuyor. Kimisi ile dengeli bir şekilde oturtulduğu yerde elle yerleştirilmiş hissi uyandırıyor.





 

Kayaların sırrını bilen yok

Köy sakinlerinden Halife Şimşek, kayaların ne şekilde oluştuğunu veya bulundukları yere nasıl geldiklerini hiç kimsenin bilmediğini söyledi. Kendini bildi bileli kayaların aynı şekilleri ile aynı yerde olduğunu, hiçbir insan müdahalesi olmadığını kaydeden Şimşek, “Bu taşları biz koymadık. Ben 65 yaşındayım, kendimi bildim bileli bu taşlar burada. Rabbimiz tarafından olan bir şey bu" dedi.






 

Köy sakinlerinin garip inanışı

Köy sakinlerinin kayalarla ilgili ilginç inancını anlatan Şimşek, “Köyümüzdeki inanışa göre, bir düğün heyeti buradan geçerken düğünün gerçekleşmesini istemeyen birisi ‘taş olasın' diye dua etmiş. Böyle taş kesilmişler diye söylenir. Gerçek olup olmadığını bilemiyoruz” dedi.





 

Geçmişte kurban kesenler olmuş

Şimşek, köy sakinlerinin kayaların oluşumunda ilahi bir hikmet olduğunu düşündükleri için bazen gelip kayaların yanında dua ettiklerini, geçmişte ise kayalarda kurban kesildiğini de belirterek, “Burada bir ziyaret anlamında geçmişte kurban kesildiğini de hatırlıyorum. Ben çocukken burada gelip dua edilir kurban kesilirdi. Bu kayalar uçakla atılmaz. İnsan gücü ile buraya taşınmaz. Rabbimiz tarafından oluşmuştur” şeklinde konuştu. 






Editör: Bahar Yüksel
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