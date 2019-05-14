​Dünya'da İlk Defa Türkiye’de Yapıldı, Kabe'de de Kullanıldı, Fiyatı 10 Bin Dolar!

"Tespih önce İstanbul'a sonra Katar'a gidecek"

"İmamesi 8 saat, tamamı 12 gün sürdü"

"Fiyatı 10 bin dolar"

Vişne mermeri Kabe ve Beyaz Saray'da kullanılmıştı

Elazığlı tespih işleme ustası Osman Kiraz, dünyada nadir Türkiye'de ise sadece Elazığ'da çıkan Vişne mermerinden 12 gün süren çalışma sonrasında 102 gram ağırlığında tespih yaptı. Özel ve tek olması nedeniyle 10 bin dolarlık ürün ortaya çıkartan Kiraz, tespihi Katar'da sergilemek üzere alan Kadir Başkan ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'ın katılımıyla yapılan çalışmayı anlattı.Her zaman Elazığ'ın taşı toprağının çok değerli olduğunu savunduklarını aktaran Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "En basit ürününden en kıymetlisine kadar eğer iyi ellere geçerse, emek sarf edilirse en nadide eserlere dönüşebilir. İlimizde muazzam güzelliklerin çıkmasına vesile olunabilir. Osman Kiraz usta, hep kehribar ve kuka işledi ama Elazığ'ın çok özel bir taşı var dedi. Elazığ vişnemiz, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir taşımız. Yüksek ustalığını işin içine katarak bir tespih haline getirdi. Biz de mermer işlemenin özellikle Elazığ vişne taşının ne kadar zor işlendiğinin bilincindeyiz. O kadar muazzam bir eser çıkardı ki kendisinin emeğine sağlık. Elazığ'ın taşına toprağına değer kattı. Bu ürün İstanbul'a oradan da Katar'a gönderilecek. Osman Kiraz ve onun gibi sanatçıların yanında olup destek olmamız ve onların sayılarının artması için çalışmalar yapmamız lazım. İnanıyorum ki Elazığ vişne taşının Katar Emirliği'nde en iyi şekliyle tanıtımı ve sunumu yapılacaktır" dedi.Çocukluğundan itibaren babasından öğrendiği bu mesleğin içinde olduğunu dile getiren tespih üreticisi Osman Kiraz ise, “18 yıldır bu işi icra ediyorum. Hamdolsun, son yıllarda dünyada tanımayan kimse kalmadı. Son yaptığım tespihin malzemesi Elazığ'ın vişne mermerinden. Sertlik derecesi çok yüksek bir malzeme. İçerisinde herhangi sentetik ürün olmadığı için işlemesi bayağı bir zor, malzeme dağılabiliyor. Bu tespih, ortalama 12 gün sürdü. Sadece imamesi yaklaşık 8 saat sürdü. Sipariş üzerine yapmadım, bu benim ilk denememdi. Elazığlı olarak memleketimizde olan bir şeyi yapmamız gerekiyordu ve yaptık” ifadelerini kullandı.Tespihi Katar'da sergilemek için alan Kadir Başkan ise, "Bu tespih sektöründe ilk kez yapılmış bir ürün. Biz de satın aldık ve Katardaki firmamızda sergileyeceğiz. Fiyatı ise ortalama 10 bin dolar olacak. Çünkü 2 haftalık bir üretimi el emeği ve işçiliği var. Dünyada başka bir örneği yok. Çok nadide ürünler arasında duruyor. Normalde sipariş üzerine çalışıyoruz ama çok nadide bir ürün olduğu için siparişlik bir ürün değil. Bu tespihi çekmek mümkün değil, izlemelik bir sanat eseri babında kullanılacak bir ürün. Ağırlığı ise 102 gram" diye konuştu.Öte yandan, Türkiye'de sadece Elazığ'a çıkan Vişne Mermeri, ülke genelinde bir çok yerde olduğu gibi, yurt dışında da önemli yerlerde kullanılıyor. 6 büyük mermer ocağının bulunduğu Elazığ'dan çıkartılan vişne mermerleri daha önce de Kabe ve Beyaz Saray gibi bir çok bilinen yerde kullanılmıştı.Son olarak yeni açılan İstanbul Havalimanında da kullanılan mermer, yapılan ihracatla ülkeye büyük bir döviz girdisi sağlıyor. Şuanda Elazığ'dan çıkartılan ve bin kişiden fazla kişiye istihdam sağlayan mermerler, 4 kıta da Çin, Hindistan, Vietnam, İtalya, Suudi Arabistan, Rusya ve ABD başta olmak üzere 45 ülkeye gönderiliyor.Editör: Bahar Yüksel