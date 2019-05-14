​Urfalı Davulcu, 35 Yıldır Manilerle Sahura Uyandırıyor

Her Mahallede Farklı Manilerle Uyandırıyor

35 Yıldır Her Ramazan Aynı İşi Yapıyor

Mani İStekleri de Kabul Ediliyor

- 35 yıldır insanları manileriyle sahura uyandırıyor- Ramazan davulcusu geleneği devam ediyor- Osmanlı geleneği olan Ramazan davulcuları görev başındaDavul sesi ile vatandaşları sahura kaldıran davulcular, yüzyıllardır süren geleneği devam ettiriyor. Ramazan ayı boyunca davul çalarak vatandaşları sahura kaldıran davulcular, aile bütçesine de katkı sağlıyor. Davulcular, her mahallede farklı manilerle vatandaşları sahura kaldırıyor.Ceylanpınar ilçesinde vatandaşları sokak sokak gezerek davul ve manileriyle sahura uyandıran davulcu Mehmet Emin Karadağ, Ceylanpınar’da 35 yıldan bu yana bu işi yaptığını söyledi. Ramazan'ın 11 ayın sultanı olduğunu ifade eden Karadağ, “Biz de Ramazan'da göreve çıkıyoruz. Sokak sokak gezerek, davul sesi eşliğinde seslendirdiğimiz manilerle Ceylanpınar halkını sahura uyandırıyoruz. Mahalle halkı bizden çok memnun. Biz bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. İlçe halkından çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ramazan davulculuğu Osmanlı döneminden gelen bir gelenek. Biz de çocukluk yaşlarında elimize aldık davulu. 35 yıldır bu görevi yapıyoruz” dedi.Mahalle sakinlerinden talep geldiğini aktaran Karadağ, “Mahalle sakinlerinden mani istekleri de alıyoruz. Bazıları farklı maniler istiyor. Tabi olmaz demiyoruz. İstekleri de yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı. Karadağ, Ramazan boyunca insanları uyandırdıkları içinde bahşişlerle evlerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını sözlerine ekledi.Editör: Bahar Yüksel