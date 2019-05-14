Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 14 Mayıs 2019 14:20:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Etin Kilosu 50 Lira Olunca Vatandaş Alternatiflere Yoğunlaştı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte et fiyatlarında yaşanan artış, sofralarında kırmızı et görmek isteyenleri farklı alternatiflere yönlendirdi. Şanlıurfa'da kilosu 50 lirayı bulan kırmızı etin yerini fiyatı 4 liradan başlayan sakatat çeşitleri aldı.

​Şanlıurfa’da Etin Kilosu 50 Lira Olunca Vatandaş Alternatiflere Yoğunlaştı

- Ramazanda kırmızı ete alternatif 
- Ramazanda ucuz et yemek isteyen Şanlıurfalılar çözümü buldu 
- Etin rakibinin fiyatı 4 liradan başlıyor 
- Ramazan sofrasına ekonomik çözüm 
- Ramazan sofralarında etin yerini sakatat aldı 


Ramazan aynın gelmesiyle birlikte kırmızı ette fiyatlar yükseldi. Marketlerde yaklaşık 50 liraya satılan kırmızı etten alamayan vatandaşlar ise alternatif olarak sakatata yöneldi. Pazarda kilo fiyatı 4 ile 30 lira arasında değişen sakatatlar, Ramazan sofralarının yeni gözdesi oldu. 



 

Ramazan'da talep iki katına çıkıyor 

Özellikle Ramazan ayında sakatata talebin fazla olduğunu belirten kasap İzzettin Saldırıcı, “Şanlıurfa’da sakatatçıyım. Sakatat denince Şanlıurfa’da ciğer kebapları meşhurdur. Burada sakatata iftar ve sahurda yoğun talep gösteriliyor. Biz burada dana ciğer, kuzu ciğer, kuzu yüreği, ciğer ve dalak satıyoruz. Et fiyatları yükselince, insanlar sakatata yöneldi. Fiyatlarımız, dana ciğeri 30 lira, böbrek 8 lira, yürek 15 lira, kuyruk yağı 28 lira, kuzu yüreği 28 lira, dalak 4 lira ve tavuk göğsü kemiksiz 15 liradır. Şanlıurfa’da et fiyatları 40-45 lira arasında satılıyor. Sakatat ete göre biraz uygun olunca, özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar talep ediyor. Sakatat satışlarımız iyi gidiyor” dedi. 




 

Tadı kırmızı et ile aynı 

Et yerine sakatat tercih eden vatandaşlardan Fevzi Durmuş, “Et fiyatlarını sormaya bile cesaret edemiyoruz. Et fiyatları el yakıyor. Biz de mecburen ucuz olan etlere yöneldik. Tavuk ve böbrek aldım. Sakatat fiyatları marketlere göre daha uygundur. Böbreği 8 liraya aldım. Tavuk diğer yerlerde 22 lirayken, burada 16 liraya aldım” diye konuştu. 
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Haşimiye Meydanı'nda bulunan sakatatçılar çarşısında dalağın kilosu 4 lira, dana böbreği 8 lira, dana yüreği 14 lira, kuzu yüreği 30 lira ve dana ciğeri 30 liradan satılıyor. 






Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde amca ile yeğen arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, yeğen hayatını kaybettiği.
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne atlayarak intihar etmek isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
Arif Emecen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri görevine getirildi.
Savcılık Şanlıurfa’da Kaçağa El Attı! Havadan Tespit Ediliyor
Savcılık Şanlıurfa’da Kaçağa El Attı! Havadan Tespit Ediliyor
Şanlıurfa’da Dicle Elektrik ekipleri tarafından gerçekleştirilen havadan denetimlerle tespit edilen ve çoğu tarımsal sulamada kullanılan 20 kayıt dışı trafoya savcılık kararıyla el konuldu.
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
Şanlıurfa’nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinin kırsalındaki bir mağarada 70 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
​Beyazgül, Urfa’nın Çöp Sorununa El Attı
​Beyazgül, Urfa’nın Çöp Sorununa El Attı
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Yenice mahallemizdeki katı atık arıtma deposunda incelemelerde bulundu.
Şanlıurfa’da Vatandaşlar Yağmura Hazırlıksız Yakalandı
Şanlıurfa’da Vatandaşlar Yağmura Hazırlıksız Yakalandı
Şanlıurfa'da dün iftara dakikalar kala etkili olan sağanak yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
​Şanlıurfa’da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
​Şanlıurfa’da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Şanlıurfa’nın Bozova İlçesinde seyir halindeki araç alev aldı.
​ Şanlıurfa’da Eşek Sütünden Sabuna Büyük İlgi
​ Şanlıurfa’da Eşek Sütünden Sabuna Büyük İlgi
Şanlıurfa’da eşek sütünden yapılan sabun cilt sorunu yaşayan vatandaşların ilgi odağı oluyor.
​Şanlıurfa’da Toplu Taşıma Çilesi! Şoför ve Vatandaşlar Birbirine Giriyor
​Şanlıurfa’da Toplu Taşıma Çilesi! Şoför ve Vatandaşlar Birbirine Giriyor
Şanlıurfalı vatandaşın otobüs çilesi bitmek bitmiyor. Halk otobüslerindeki klimaların çalıştırılmaması vatandaşın otobüs yolculuğunu işkenceye dönüştürüyor. Kima açılmasını talep eden vatandaşlar bir anda kendilerini şoför ile kavga ederken buluyor.
​Şanlıurfa,’da Tehlikeli Yolculuk
​Şanlıurfa,’da Tehlikeli Yolculuk
Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile yanında oturan kişinin ayaklarını camdan dışarı çıkararak yolculuk yapması, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Şanlıurfa'da Pos Tefeciliği Yapan Kuyumculara Operasyon! 8 Tutuklama
Şanlıurfa'da Pos Tefeciliği Yapan Kuyumculara Operasyon! 8 Tutuklama
Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:24
Güneş
05:04
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:40
Yatsı
21:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿