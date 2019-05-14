​korkunç olay! Çok sayıda erkek cesedi bulundu

Donarak Öldükleri Tahmin Ediliyor

Ceset otopsi İçin Adli Tıp Kurumuna Götürüldü

Başkale ilçesine bağlı Kaşkol Mahallesi Sarıova Dağı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından Türkiye-İran sınırında yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği değerlendirilen 8 erkek cesedi bulundu.Ölenlerden 2'sinin Pakistan uyruklu olduğu, diğer 6'sının ise henüz kimliklerinin tespit edilemediği belirtildi. Donarak öldükleri tahmin edilen şahısların cesetleri, cumhuriyet başsavcısının talimatıyla ön otopsi için Başkale Devlet Hastanesine ve ardından Van Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.Öte yandan, Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde göçmen cesedi olduğu ihbarı üzerine Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte bölgede yapılan kontrolde Pakistan uyruklu bir erkek cesedi bulundu. Cesedin otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.Her iki olayla ilgili tahkikat başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel