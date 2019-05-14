- Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı 

Sürücü Direksiyon hakimiyetini Kaybetti

- Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralıEdinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 64. kilometresinde meydana geldi. Bedran Ş. yönetimindeki 02 FP 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaralandı. Kazada, sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Sultan, Zehra, Merve, Reşat ve Muhammet Sefa Ş. ile Fehime T. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel