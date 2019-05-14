​Her Şey Çok Güzel Olacak Yasaklandı

Yazılı Açıklama Yok Ama İstanbul Valisi Talimat Verdi

Dün İstanbul’da, Soma maden faciasının yıl dönümü nedeniyle yürüyüş yapıldı. Yapılan yürüyüşte “Her şey çok güzel olacak” pankartına polisten engel geldi. Emniyet yetkilileri pankartın valilik kararıyla yasaklandığını söyleyerek pankartın kaldırılmasını istedi.“Her şey çok güzel olacak pankartını kaldırın yürüyün lütfen” diyen emniyet yetkilisi, soru üzerine yazılı talimat olmadığı fakat talimatın İstanbul Valiliği tarafından verildiğini söyledi. Bugünden itibaren valilik ‘Her şey çok güzel olacak’ pankartını yasakladı diyoruz öyle mi?” yetkili “Evet” yanıtı verdi.Editör: Bahar Yüksel