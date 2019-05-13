Başkan Canpolat! raporu Yayınladı, İnsan Sağlığına Zararlı Değil

Canpolat, vatandaşlara Müjde Üstüne Müjde Verdi

“Trafik sorununu çözüyoruz”

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe ilaçlaması için kullanılan malzemelerin insan sağlığına zarar vermeyen maddelerin analizinin olduğu raporu vatandaşlara sundu. Canpolat konu ile ilgili açıklamasında;“Haliliye Belediyesi İlaçlama çalışmalarına üst düzey hassasiyet göstermektedir. İlaçlarımız insan sağlığı açısından özel olarak analiz edilmektedir. Amacımız hem sağlıklı hem etkili olabilmek.” İfadelerine yer verdiÖte yandan Başkan Mehmet Canpolat, Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında Ahmet Yesevi Parkında düzenlenen programda, bölge mahalleleri de kapsayacak çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı. Devteşti, Süleymaniye, Bağlarbaşı, Ahmet Yesevi ve Yavuz Selim mahallelerini kapsayacak çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Canpolat, kadın destek merkezlerinin sayısının artacağını, taziye evi yapılacağı ve asfalt serim çalışmalarına ilişkin,“Ahmet Yesevi Mahallemize bize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ahmet Yesevi ve mahalle sakinleri, hizmetlerin en iyisine layıktır ve bu böyle de devam edecektir. İnşallah gelecekte de, Devteşti, Süleymaniye, Bağlarbaşı, Ahmet Yesevi ve Yavuz Selim dahil olmak üzere buralarda çeşitli projelerimiz, çeşitli etkinliklerimiz sizlerin hizmetine sunulacaktır. Kadınlarımız burada, inşallah kadın destek ve yaşam merkezlerimizin sayısı artacak. Taziye evi eksiğimiz var. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve inşallah kısa zaman içerisinde bunun temelini atacağız. Yine asfalt dedik ve bu mahallelerimizi asfalt ile buluşturacağız. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz. Şimdiden bunlar da size hayırlı olsun. Bizler, sizlere tüm personellerimiz ile hizmetkar olmaya geldik ve hizmetkar olacağız. Bunun için de gece gündüz çalışacağız. Hizmetlerimiz ile inşallah bu mahallelerden başlayıp, dalga dalga diğer mahallelerimize yayılacak” ifadelerine yer verdi.Mehmet Canpolat, konuşmasın devamında trafik sorunu ile ilgili de yaptıkları çalışmaları anlattı. Trafik sorununun çözümü için önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Canpolat, “Bizler, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte mahallemizde mevcut devam eden bir trafik sorunu var; bu trafik sorunu ile ilgili Devteşti Açıksu Caddesi üzerinde çalışıyoruz. En kısa sürede de, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu trafik sorunu çözülecektir. Bunun da buradan müjdesini vermek istiyorum. İnşallah, 25 metrelik yolumuz da, yine Şehitlik’ten Bağlarbaşı’na bağlarsak ve çevre yolu ile birlikte Süleymaniye’deki derenin yanındaki yolu da çevre yoluna bağlarsak, bu mahallelerimizin ilerleyen dönemlerde trafik sorunu da çözülmüş olacaktır” diye konuştu.Editör: Bahar Yüksel