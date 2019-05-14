​Sahur Vakti Ocakta Yemeği Unuttu! Mutfak Küle Döndü

Unutulan yemek Nedeniyle Yangın Çıktı

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Tomarza ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda sahur için kalkan aile ocakta yemek unuttu.Unutulan yemek nedeniyle mutfakta yangın çıkarken, aile fertleri 110 ekiplerine haber verdi. İhbar sonrasında kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Yangın nedeniyle evin mutfağında maddi hasar meydana gelirken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.Editör: Bahar Yüksel