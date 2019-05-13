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Bu haber 13 Mayıs 2019 19:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

Polisi Şehit Ettikten Sonra 3 Yıl Firariydi, Özel Ekip Yakaladı!

Adana'da 3 yıl önce bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterisi sırasında gruba müdahale eden çevik kuvvet polisi Mustafa Yeli'nin şehit edilmesi olayını organize ettiği ileri sürülen ve 23 yıl 3 ay hapis cezası alan şahıs, terörle mücadelenin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Polisi Şehit Ettikten Sonra 3 Yıl Firariydi, Özel Ekip Yakaladı!

Edinilen bilgiye göre, 6 Kasım 2016 tarihinde Yüreğir'e bağlı Başak Mahallesi'nde, bölücü terör örgütü PKK yandaşları, aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu HDP'li 9 milletvekilinin tutuklanmasını bahane edip, Çukurova Caddesi'ni yaktıkları lastiklerle araç ve yaya trafiğine kapatıp, korsan gösteri düzenledi. Polisin müdahalesi sonucu göstericiler, ara sokaklara kaçtı.



 

Olayda 6 Kişi Tutuklandı

Karanlık bir sokaktan açılan ve sonradan ‘Saddam' lakaplı Sedat Şimşek'in kullandığı ortaya çıkan silahtan çıkan 2 mermi, gösteriye müdahale eden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yeli'nin vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Yeli, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen şehit düştü. Olayla ilgili olarak da Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı.



 

Kasten Adam Öldürmeden 29 Yıl Hapis 

Tam 3 yıl süren yargılamanın ardından, 1 Mart 2019'da görülen karar duruşmasında Sedat Şimşek çifte ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, olayın bir diğer organizatörü Zeki Binici ağırlaştırılmış müebbet ve ‘kasten adam öldürme' suçundan da 29 yıl hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan 14 sanığa 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verilirken, diğer 14 sanık da beraat etti.


 

3 Yıl Boyunca Firariydi

Söz konusu olayda polisi pusuya çeken grubu yöneten ve kanlı saldırının planlayıcılarından biri olan ve polis tarafından her yerde aranan Faruk Dursun'un firarı ise 3 yıl sürdü. 23 yıl 3 ay hapse mahkum edilen ve hakkında ‘tutuklama kararı' bulunan Dursun, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘özel ekip' tarafından 3 ay süren çalışmaların ardından saklandığı yerde yakalandı.

Sarıçam'a bağlı Suluca Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanan ve olay anında polise molotofkokteyli attığı da tespit edilen Dursun, cezaevine konuldu.  





Editör: Bahar Yüksel


 
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