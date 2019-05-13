​Erdoğan’ın Manevi Kızım Dediği Kişi İmamoğlu’na Destek Verince Bıçaklandı

Sen Misin Cesur Yürek Dedi ve Bıçakladı

İmamoğlu, Bıçaklanan Kızı Ziyaret Etti

-Erdoğan'ın örnek gösterdiği kız İmamoğlu'na destek verince bıçaklandıKanser tedavisi gören Göknur Damat, verdiği mücadele nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdir edilmişti. Göknur Damat, İBB seçimlerinin iptal edilmesinin ardından muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. "Her şey çok güzel olacak" diyerek İmamoğlu'nun kampanyasına 20 TL yatıran Damat, sosyal medyada linç edildi. Kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Göknur Damat'ı "Sen misin cesur yürek" diyerek karnından bıçakladı.Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın "manevi kızı" olarak saraya kabul edilen ve İmamoğlu'nu desteklemesi nedeniyle sosyal medyada hedef gösterildiği için bıçaklı saldırıya uğrayan Göknur Damat'ı ziyaret etti. İmamoğlu, ziyareti sonrası şu açıklamada bulundu;“Bana bağış yaptığı için önce sosyal medyada hedef gösterilen dün de bıçaklanan Göknur Damat’ı ziyaret ettim. Göknur'a tercihinden dolayı saldırılması ve linç kültürünün toplumda yer etmesi başta siyasiler olmak üzere hepimizin sorunu. Herkes sözlerine ve eylemlerine dikkat etmeli.”Editör: Bahar Yüksel