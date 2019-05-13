​Yıldız Tilbe Yanlışlıkla Paylaştı, Bir Konserden Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı

Yıldız Tilbe Bir Konserden Ne Kadar Para Kazanıyor

Yıldız Tilbe, dün yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapan şarkıcı, dün konser ücretlerinin yazıldığı iş takvimini paylaştı.Mütevazi halleriyle tanınan Tilbe’nin aldığı sahne ücretleri ise adeta dudak uçuklatırken, birçok insan da “Daha fazlasını hak ediyor, az bile alıyor, helal olsun, üç kuruşluk kendini DJ sananlar bile dünya para kazanırken Yıldız Tilbe gibi bir sanatçıya az bile” yorumlarını yaptı.Editör: Bahar Yüksel