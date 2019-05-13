​Şanlıurfa’da ALO Fetva 190 Hattı Açıldı

Alo Fetva 190 Hattı Ücretsiz Hizmet Veriyor

Şanlıurfa İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca vatandaşların sorularına cevap verileceği Alo Fetva 190 hattı açıldı.İslam dini konusunda merak edilen bütün soruları cevaplamaya çalışan Şanlıurfa İl Müftülüğü, ücretsiz fetva hattı ile onlarca kişiyle hizmet sunmayı planlıyor. Sabit hat veya cep telefonundan aranabilecek olan Alo Fetva 190 ramazan ayı boyunca vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunuldu.Editör: Bahar Yüksel