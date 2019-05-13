​Şanlıurfa’da Palet Yüklü Tır Devrlidi

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Yoldan Geçen Sürücüler Yardıma Koştu

- Palet yüklü tır devrildi: 1 yaralıEdinilen bilgiye göre, kaza, Suruç - Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 44 PF 221 plakalı palet yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.Yoldan geçerken kazayı fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanan yolda, tırın çekici ile kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel