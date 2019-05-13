​İşçileri Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! Ölü ve Yaralılar Var

Minibüs Ticari Araçla Çarpıştı

- İşçileri taşıyan midibüs ticari araçla çarpışıp yan yattı: 1 ölü, 9 yaralıKaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 karayolu Tatlı Kuyu Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Fatih E. idaresindeki 41 UT 166 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce önündeki İsmail E. yönetimindeki 34 BGS 243 plakalı hafif ticari araca, daha sonra da mesaiye giden fabrika işçilerinin içinde olduğu Erdal A. idaresindeki 41 P 4223 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan midibüs, bariyerlere çarparak devrildi. Servis aracının camından yola fırlayan Murat Karabakan (48) devrilen aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ve kısa süre sonra olay yerine gelen ekiplerin yardımı ile kaldırılan midibüsün altından çıkartılan Karabakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1'i ağır toplam 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altın alındı.Editör: Ahmet Şen