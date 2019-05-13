Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 13 Mayıs 2019 09:20:16 Tarihinde eklenmiştir.

Anneler Günü Felakete Dönüyordu! 2 Çocuk ve Annesi Kanala Uçtu

Anneler Günü etkinliğinden dönen anneanne ve iki torununun bulunduğu dayının kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu. İki çocuk ve kadın esnaf tarafından kurtarılırken, olaydan hemen sonra gelen anne, çocuklarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Anneler Günü Felakete Dönüyordu! 2 Çocuk ve Annesi Kanala Uçtu


Edinilen bilgiye göre, kaza, Adana’nın Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesinde meydana geldi. Kaplan ailesi Anneler Gününü kutlamak için bir alışveriş merkezine gitti. Burada bir süre eğlenen Kaplan ailesi daha sonra iki otomobile binerek evlerine dönmek üzere yola çıktı. 



 

Virajı Alamayıp Sulama Kanalına Düştüler

Dayı Gökhan Kaplan'ın kullandığı otomobile anneanne Nurgül Kaplan, torunları Mert (9) ve Kerem Kaplan (5) bindi. Diğer araca ise çocukların annesi Fatma Kaplan ve eşi bindi. Gökhan Kaplan Mavi Bulvara geldiği sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Dayı Kaplan hemen çocukları kurtarmak için seferber oldu. Bu sırada esnaf da aileyi kurtarmak için seferber oldu. 



 

Esnaf Suya Atlayarak Çocuğu Kurtardı

Esnaf Murat Özbilir hemen kanala atlayarak çocukları Kaplan'dan alıp karaya çıkardı. Anneanne de oğlu tarafından kurtarılarak sudan çıkarıldı. Kazayı gören vatandaşların çağırdığı ambulans ve polis ekipleri de hemen olay yerine geldi. Bu sırada arkadan gelen ve otomobilde bulunan anne Fatma Kaplan kazayı görünce önce kısa süreli şok geçirdi. Çocuklarının sağ olduğunu görünce onlara sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Annesini göremeyen Kaplan onun nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine kanalın karşı tarafından ambulansta olan anne aşağı inip kızına iyi olduğunu söyleyip onu sakinleştirdi. Daha sonra olay yerine anneannenin diğer kızı Aysima Kaplan geldi. Annesi ona uzun uzun sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Daha sonrada yeğenlerini sordu. 



 

Aynı Yerde Aynı Kaza Sürekli Oluyor

Bunun üzerine bir basın mensubu kadına yeğenlerinin iyi olduğu görüntüyü gösterdi. Kaplan bu sayede sakinleşip daha sonrada yeğenlerine sarılarak ağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, esnaf Murat Özbilir, insanlık vazifesini yaptığını, geçen cuma günü de aynı yerden bir otomobilin kanala düştüğünü burada sürekli kanala araç düştüğünü söyledi. 





Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Otomobil Değil Sanki Kamyonet
​Otomobil Değil Sanki Kamyonet
Bir sürücünün otomobili aşırı derece yükleyip şehirler arası yolda gitmesi görüntülere yansırken, bu kadar da olmaz dedirtti.
​Lüks Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 1 Yaralı
​Lüks Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 1 Yaralı
tıra arkadan çarparak hurdaya dönen lüks aracın sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Üniversite Öğrencileri Kiralık Otomobille Kaza Yaptı! 1 ölü, 6 yaralı
Üniversite Öğrencileri Kiralık Otomobille Kaza Yaptı! 1 ölü, 6 yaralı
Otomobil kiralayan üniversite öğrencileri, tır ile çarpıştı. Kazada öğrencilerden 1’i olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 4’ü ve tırda bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayıp AA Muhabiri Bulundu! Arama Çalışmasında 2 Asker Şehit Olmuştu
Kayıp AA Muhabiri Bulundu! Arama Çalışmasında 2 Asker Şehit Olmuştu
13 gün önce yol çalışmalarını takip ettiği sırada kar kütlesinin kayması ile uçurumdan düşen Anadolu Ajans Muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Nişancı’nın cenazesi Baynırt Devlet Hastanesine götürüldü.
​Bakan Soylu, YSK, Çalmayı Hukuk Diliyle Söyledi
​Bakan Soylu, YSK, Çalmayı Hukuk Diliyle Söyledi
Yüksek Seçim Kurulu’nun gerekçeli kararını açıklaması ile ilgili bir değerlendirme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “gerekçeli karar hileleri ortaya koymuştur” açıklamasında bulundu.
​Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler
​Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler
Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir sokak köpeği bıçaklanarak, ölüme terk edildi.
​Açıköğretim öğrencilerine yaz okulu müjdesi
​Açıköğretim öğrencilerine yaz okulu müjdesi
Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açacağını duyurdu.
BB Başkanı, Suriyeliler Ülkelerine Bayhram Tatiline Gidiyorsa Tehdit Yoktur
BB Başkanı, Suriyeliler Ülkelerine Bayhram Tatiline Gidiyorsa Tehdit Yoktur
Türkiye Barolar Birliği Başkanı: Suriyeliler ülkelerine ziyarete gidebiliyorlarsa tehdit yoktur
Son Dakika Askerlik Açıklaması! Kanun Yürürlüğe Girerse Askerler Terhis Olacak
Son Dakika Askerlik Açıklaması! Kanun Yürürlüğe Girerse Askerler Terhis Olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Yeni sistemde askerlik altı aya düşürülecek. Şu anda kışlada olan askerler kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler” dedi.
​Gasilhanede Fark Ettiler! Yanlış Cenazeyi Aldılar
​Gasilhanede Fark Ettiler! Yanlış Cenazeyi Aldılar
Trafik kazasında hayatını kaybeden ses sanatçısı yakınlarına Adli Tıp Kurumu morgunda başkasının cenazesi verildi. Yanlışlığı gasilhanede fark eden yakınları, cenazeyi değiştirdikten sonra toprağa verdi.
​Şanlıurfa’da Dur İhratına Uymayan Sürücü Kovalamacanın Ardından Yakalandı
​Şanlıurfa’da Dur İhratına Uymayan Sürücü Kovalamacanın Ardından Yakalandı
Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
​Gölde erkek cesedi bulundu
​Gölde erkek cesedi bulundu
Topraklı mahallesinde bulunan Baraj Gölünde erkek cesedi bulundu.
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:24
Güneş
05:04
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:40
Yatsı
21:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿