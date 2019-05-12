Genç Başkan Özyavuz, Anneleri Unutmadı

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, mayıs ayının 2. haftası kutlanan anneler gününde en kutsal varlık olan annelerimizi unutmayarak bir mesaj yayınladı.Özyavuz, mesajında şunları ifade etti;“Fedakârlığın ve karşılıksız sevginin timsali olan annelerimiz, sevgilerin en yücesine, mutlulukların en güzeline layıktır.Toplumumuzun temelini oluşturan aile yuvasını fedakârlıklarıyla bir arada tutan, milletimizin varlığının güvencesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesinin de temel kaynağı olan annelerimizin, bu özel gününü kutlarım.”Editör: Ahmet Şen