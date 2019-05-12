​ Akaryakıt İstasyonunda Patlama! 3 Ölü

Bu haber 12 Mayıs 2019 19:10:54 Tarihinde eklenmiştir.

Patlamanın Enkazından 3 Ölü Çıkarıldı

Patlamanın Nedeni Araştırılıyor

-ABD'de akaryakıt istasyonundaki patlamada 3 kişi öldüABD’nin Virginia eyaletinde Rockbridge County'de bir akaryakıt istasyonunda Cuma günü patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.Patlamaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, şüpheli bir duruma rastlanmadığı ifade edildi. Polis patlamanın nedenini araştırıyor.Editör: Ahmet Şen