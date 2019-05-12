​ Akaryakıt İstasyonunda Patlama! 3 Ölü

-ABD'de akaryakıt istasyonundaki patlamada 3 kişi öldü
Patlamanın Enkazından 3 Ölü ÇıkarıldıABD’nin Virginia eyaletinde Rockbridge County'de bir akaryakıt istasyonunda Cuma günü patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.
Patlamanın Nedeni AraştırılıyorPatlamaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, şüpheli bir duruma rastlanmadığı ifade edildi. Polis patlamanın nedenini araştırıyor.
Editör: Ahmet Şen
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