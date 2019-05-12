​Liseliler Yaptı! 1 Saatlik Şarj İle 150 Kilometre Gidiyor

30 Öğrenci Yaptı

3 Beygir Gücünde

-Liseliler 1 saatlik şarj ile 150 kilometre giden elektrikli araba yaptıErasmus + KA2 Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projesi kapsamında Türkiye, Estonya, Litvanya ve Letonya'dan toplam 6 Mesleki Eğitim okulları eğitim materyalleri geliştirerek ders modülü olarak farklı stantlar yaptı. Bu amaçla Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'den Elektrik-Elektronik ve Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında toplam 30 öğrenci elektrikli araba yapım çalışmasına katıldı.Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda bir kısmı AB fonundan karşılanan elektrikli araba için ATV ve UTV araçlarının tekerleri, kamyon koltuğu, sanayiden alınan profil demirleri ve hurdaya ayrılan aküler kullanıldı. Yapılan çalışmalar sonunda 3 beygir gücünde, 30 kilometre hıza sabitlenen bir saatlik şarj ile 150 kilometre mesafe katedebilen eğitim aracı yapıldı.Editör: Ahmet Şen