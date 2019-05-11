​Şanlıurfa’da Silahlı Çatışma

Husumetli Olan İki Grup Arasında Çatışma Çıktı

İki Arabaya Mermiler İsabet Etti

Güvenlik Kameralarında Eşkalleri Tespit Edildi

-Siverek'te Çatışma ÇıktıOlay, ilçenin Hasan Çelebi Mahallesi Abdulkadir Odabaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan kişiler yanlarında bulundurdukları tabancalarla birbirine ateş açtı.Kısa süren çatışmada ölen veya yaralanan olmazken, olay yerinde park halinde bulunan iki arabaya mermilerin isabet etmesi sonucu hasar oluştu.İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis olay yerinden kaçan, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarından eşkâllerini tespit ettiği kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Editör: Bahar Yükel