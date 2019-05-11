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Bu haber 11 Mayıs 2019 21:30:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Binali Yıldırım Cezalar İptal Dedi! Yüzlerce Kişi Konvoylu Kutlama Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçişlere kesilen cezaların düzenlemeye alınacağını söylemesinin ardından ’15 Temmuz Köprüsü Panelvan Ceza Mağdurları’ araçlarını süsleyip konvoy yaptı.

​Binali Yıldırım Cezalar İptal Dedi! Yüzlerce Kişi Konvoylu Kutlama Yaptı

1 Ocak'tan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçen aks aralığı 3.20'nin altında olan hafif ticari araç sürücülerine cezalar yağmaya başladı. Sosyal medya üzerinden toplanan '15 Temmuz Köprüsü Panelvan Ceza Mağdurları' gelen cezalara tepki gösterdi. Toplu şekilde gelen cezalar sonucu sürücülerden bazıları arabasını satmak zorunda olduğunu belirtirken bazıları ise işinden olduğunu ifade etti.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım yaptığı açıklamada İBB'nin konuyla ilgili mağduriyete son vereceğini söyledi. Açıklamanın ardından yüzlerce mağdur araç sürücüsü Yenikapı Etkinlik alanında bir araya geldi. Araçlarını Türk Bayrakları ve balonlara süsleyen sürücüler Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne doğru yol aldı.



 

“Mutlu sona ulaştık”

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bu haksız, anlamsız cezalar silinecek. En önemlisi bundan sonra küçük araçların da serbestçe 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilmesi sağlanacak. Bu düzenleme iyi ama bu arada yaklaşık 100 gündür kesilen cezalar birikti. Bir anda gönderildiği için çok büyük meblağlara ulaştı. Bazı insanlarımızın uykuları kaçtı. Kimisi arabasını sattı kimi işinden ayrıldı. Tazminatı bu geçiş paralarına ödedi. Kimisi de kredi çekti. En kısa sürede bu tahsil edilmiş bedellerin iadesi ve geçişlerin serbestliğiyle ilgili yasal düzenleme yapılmalı. Mutlu sona ulaştık. Bugün gülümsüyoruz ama günlerce bu insanlar uyuyamadılar. Bugün beşinci toplantımız. Bu beşinci toplantı şükran toplantısıdır” dedi.

Ağaoğlu, “Altını çizmek istiyorum. Kimse bunu siyasi yatırım olarak düşünmesin. Bakın elimizde belgeler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi açıklaması var. ‘Tüm birinci sınıf araçlar aks aralığı 3.20 altında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş hakkı vardır' İBB bunu duyurmuş. Bunu ajanslar servis ettiler. Bu insanlara uyarı gitmedi. Daha da önemli biz geçtiğimiz hafta Kamu Denetçiliği Başkanına gittik. Kamu Baş Denetçisine anlattık. Belgelerimizi sunduk. Karayollarının bu cezayı kesebilmesi için cezaya kaynak gösterdiği 6001 sayılı Karayolları Kurulması ve teşkilatı hakkındaki kanunun 15. Maddesi 2. Fıkrasına uyması gerekir. O maddeye göre Karayollarına getirilen erişim kısıtlamaların resmi gazetede yayınlanması lazım. Buna da uyulmadı. Bu esastan sakat. Cezaların kanuni ilkesine de aykırı. Bu cezalar hukuka da dayanmadığı için bu cezaların kaldırılması siyasi idare tarafından yapılmasaydı yargı erki tarafından sağlanacaktı” şeklinde konuştu.

Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Nitekim biz Kamu Baş Denetçisiyle görüşmemizde Karayolları'ndan savunma istemişlerdi. Karayollarının savunmasının gerçekleri yansıtmadığını bildiğimiz için çalıştay talep ettik. 22 Mayıs saat 10.00'da Ankara'da çalıştayımız vardı. İnşallah ondan önce bu sorun çözülür. Çünkü devlet vatandaşına tuzak kurmayacağı gibi vatandaşının konforu için faaliyet gösterir. Konforu için çalışır. Vatandaşlar mutlu, biz mutluyuz. Tüketici haklıydı, örgütlüydü. Direndi, çalıştı ve kazandı.”



 

“Her geçişimizde 1132 lira ceza yazılarak toplamda 82 adet cezam oluşmuştur”

15 Temmuz Şehitler Köprüsü mağdurlarından Yücel Ayhan Açar, “Ben 27 senedir Zeytinburnu'ndan Bostancı'ya geçmekteyim. Bu süre zarfından 2. Köprüyü de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de bütün köprüleri kullanırım. Bugüne kadar 1. Köprüden geçtiğim süre zarfında hiçbir polisten bana ceza yazılmamıştı. Ta ki 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren otomatiğe bağlanır vaziyette her geçişimizde 1132 lira ceza yazılarak toplamda 82 adet cezam oluşmuştur. Bu 82 adet cezamın indirimli tutarı 61 bin 250 lira olarak şirketim tarafından yatırıldı. Benim de tazminatım hesaplanıp iş akdim feshedildi.

Üzerine kalan bakiyeyi de tamamlayarak işimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu arabaların hiç biri ticari amaçlı yük taşımak için kullanılmıyor. Herkesin kullanma amacı geniş olması. İnşallah Binali Bey'in dünkü açıklamaları sonuca ulaşır vaziyettedir. Cezaların iptali, yatırılan tutarın vatandaşa geri olursa Ramazan daha hayırlı geçer. Umudumu budur” ifadelerini kullandı.  





Editör: Bahar Yüksel
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