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Bu haber 11 Mayıs 2019 21:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Fikret Orman, Son Kez Aday Oluyorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da konuştu. Yarın yapılacak olan seçimli genel kurulda son kez aday olduğunu söyleyen Orman, Galatasaray’ın 2 arazisini sattığını, Fenerbahçe’nin de para bulmak için kampanya başlattığını söyledi. Orman, görevde oldukları sürede Beşiktaş’ın hiçbir malını satmadıklarını da sözlerine ekledi.

​Fikret Orman, Son Kez Aday Oluyorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpte gerçekleşen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da konuştu. Yarın yapılacak olan seçime dikkat çekerek sözlerine başlayan Orman, genel kurulların Beşiktaş'ın düğünü olduğunu söyledi. Güzel bir genel kurul geçirme dileğinde bulunan Orman, “Burası Beşiktaş'ın tartışılacağı yerdir ama bunu Beşiktaş nezaketi içinde tartışıp dışarıya kötü görünmeyelim. Güzel bir seçim olmasını diliyorum. 7 yıl 2 aylık süredir başkanlık yapıyorum. Çok güzel dönemlerimiz de oldu çok üzüldüğüm dönemler de oldu.



Özellikle son 1-2 senede üzüldüğüm süreçler yaşadım. Ülkemizin tabiatı böyle. Top çizgiyi geçmediği zaman üzülüyoruz. Bu benim son seçimim. Yarın, Beşiktaş'ta yaşayacağım son seçim, tüzük de böyle emrediyor. Alınan avanslar bir borçtur ve bu borcu avans olarak göstermek doğru değildir. O dönem 431 milyon TL olan borcun üzerine 62 milyon avans alındı. 581 milyon TL dediğimiz miktar o dönemde, 326 milyon Dolar'a tekabül ediyordu. Bugün itibariyle baktığımız zaman 2 milyar 209 milyon net borcumuz var. Bunun karşılığı da 424 milyon Dolar yapıyor” ifadelerini kullandı.



 

“Sadece tesislere KDV hariç 470 milyon harcadık”

Göreve geldiklerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni statlarda oynadığını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “2 rakibimizin stadı yapılmış durumdaydı. Bizim stadımızın durumu belliydi. Altyapı tesisimizde oyuncularımız konteynerlerde kalıyordu. Antrenman tesislerimizin de durumu ortadaydı. Eski bir müzemiz vardı. Mağaza sayımız 21'di ve şu anda 105 civarında. Fulya AVM ise o zaman AVM değildi ve kiraya verilmişti. Maalesef dükkanların hepsi de boşaltılmış durumdaydı. Vodafone Park'a yapılan yatırımın yanı sıra Nevzat Demir Tesisleri'ne, Süleyman Seba AVM'sine, müzemize, Fulya Tesisleri'ne, Süleyman Seba Tesisleri'ne bu süreçte 470 milyon TL harcadık. Bu para sadece tesislere yaptığımız yatırımdır ve 70 milyon TL civarında KDV hariçtir” açıklamasını yaptı.



 

“3 senedir bürokrasiyi aşamıyoruz”

Mağaza cirosunu 11 milyon TL'den 121 milyon TL'ye çıkardıklarını da hatırlatan Orman, “Fakat son dönemde ekonomik krizden dolayı düşüş kaydettik. Geçen sene 500 bin forma satışı varken bu sene 420 bine düştü. Şampiyon olmayınca bunlar olabiliyor. Geldiğimizde UEFA'da 66. sıradaydık, şu anda 26. sıradayız ve marka değerimizde büyük yükseliş yaşayarak Türkiye'nin en değerli 40. markası olduk. Göreve geldiğimizden bu yana toplam 3 milyar 109 milyon TL gelir elde ettik. Bu süreçte gider kaleminde ise 3 milyar 184 milyon TL harcama yaptık. Finansman gideri ve kur farkına 1 milyar 187 milyon TL harcamışız. 3 senede stadımızı yaptık ama 3 senedir bürokrasiyi aşıp altyapı tesisini Ümraniye'ye taşıyamadık” diye konuştu.




 

“Rakiplerimizin borcu, bizim borcumuzun yarısı kadardı”

Konuşmasının son bölümünde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin borçlarından örnek veren Orman, “Bizim rakiplerimizin borçları bizim yarımız kadardı. Statlarını yapmışlardı, altyapı tesislerini kurmuşlardı, mağazacılıklarını oturtmuşlardı. Biz büyük bir mücadele verdik ve camiamız da bize sahip çıktı. Bazı rakiplerimiz mallarını sattı ve hala bizden fazla borçları var. Biz Beşiktaş'ın hiçbir tapusunu satmaya tenezzül etmedik. Diğer rakibimiz de şu anda kampanya gerçekleştiriyor, biz kimseye gidip rahatsızlık vermedik, kimsenin kapısını çalmadık.
Yeni başkanları bağış olarak dünya para koydu kulübe ve hala bizden yüzde 50 daha fazla borçları var. Allah yar ve yardımcıları olsun, işleri kolay değil. Atarken tutarken işler kolaydır ama ortaya parayı koymaya geldiğinde işler daha farklı oluyor. Yarın tüzüğümüzün gereğince son genel kurulum olacak ve benim de bundan daha fazla bir niyetim olmadı. Hayırlara vesile olan, Beşiktaş'a yakışan bir kongre olsun. Ramazan Ayı, kalp kırma ayı değil. Birbirimizin yüzüne bakacak halde olalım. Beşiktaş'a yakışan bir şekilde, ele güle güldürmeyecek şekilde bir kongre geçirelim” diyerek sözlerini tamamladı.  



 

Fikret Orman ve yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edildi

Beşiktaş'ta gergin geçen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da Fikret Orman ve yönetimi, oy çokluğuyla hem idari yönden hem de mali yönden ibra edildi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da Fikret Orman ve yönetimi, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Erken saatlerde başlayan ve birçok kez yaşanan gerginliklerin damga vurduğu genel kurulda, önce 1 Ocak 2018 ile 16 Eylül 2018 arasında görev yapan yönetim oylandı.

İdari yönden ibra edilen Fikret Orman yönetimi, ardından da mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. 16 Eylül 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında görev yapan Fikret Orman ve yönetimi de aynı şekilde oy çokluğuyla önce idari yönden ardından da mali yönden ibra edildi.  





Editör: Bahar Yüksel
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