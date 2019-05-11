Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 11 Mayıs 2019 20:30:44 Tarihinde eklenmiştir.

Şehit Bedirhan Bebek Ve Annesinin Kanı Yerde Kalmadı

Hakkari Valisi İdiris Akbıyık, Bedirhan bebek ve annesinin katilinin yakalandığını söyledi.

Şehit Bedirhan Bebek Ve Annesinin Kanı Yerde Kalmadı

Konuyla ilgili Yükesekova Kaymakamlığında açıklama yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Jandarma Komutanlığı unsunlarınca PKK/KCK terör örgütünün yaptığı eylemlerin faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu Azat (K) Metin Daşdemir, Yüksekova ilçesine bağlı Yeniışık köyünde işbirlikçi N.T. isimli şahsın evinde, saat 04.00 sıralarında sağ olarak yakalandığını söyledi.



 

Bedirhan Bebek ve Annesinin Kanı Yerde Kalmadı

Terör örgütü mensubu Azat (K) (Metin Daşdemir'in sorgusun yapıldığı ifade eden Vali Akbıyık, “Yapılan sorgulamasında 31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesi yolunu El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği ile tuzaklanarak şehit Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi olayına, saldırıyı koordine eden BTÖ mensubu terörist daha önce etkisiz hale getirilmişti.



 

Saldırıya Katıldığı Tespit Edilmiş

31 Ağustos 2018 tarihinde Yüksekova Urşe Bölgesinde yine EYP sonucu şehit edile Uzm. Jandarma V. Kad. Çvş. Serkan Dökmeci'nin şehit edilmesi olayına, 29 Eylül 2016 tarihinde Yüksekova ilçesi Yeniışık Köyü Yukarıolukbaşı mezrasında nöbet tutan Fırat Dilce (53), Ömer Özbiçen (52) ve Kemal Özbek (36) isimli 3 Güvenlik Korucusunun şehit edilmesi olayına, 26 Temmuz 2016 yılında Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan saldırı olayına, 2018 yılında Hakkari merkez ilçe 1565 Rk.Tepe Üs bölgesine yapılan saldırı ile saldırıya müdahele için giden birliklere yönelik Kırmızı Tepe Üs Bölgesinde EYP patlatılması olayına, 21 Temmuz 2018 ve 3 Eylül 2018 tarihleri arasında 3468 Rk.Tepe üs bölgesine yapılan silahlı taciz olayına, 2018 yılında Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyünde bulunan baz istasyonuna EYP ili yapılan saldırı olayına, 2017 yılında Yüksekova ilçesi girişinde bulunan Dağlıca Polis Yol Kontrol noktasına yapılan roketatarlı saldırı olayına, 2018 yılı içinde Van-Hakkari Karayolunda askeri konvoyların geçişi sırasında yapılan silahlı saldırı olayına katıldığı tespit edilmiştir. Terör örgütü üyesi Azat (K) (Metin Daşdemir) ve evinde saklayan N.T., F.T., İ.T. ile beraber gözaltına alınmış ifade ve sorgu işlemlerini müteakip mahkemeye sevk edilecektir” şeklinde konuştu.




 

Birçok Mühimmat Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından düzenlene operasyonda, 3 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 15 adet şarjör, 4425 mermi, 10 adet el bombası, 2 adet sırt çantası, 3 adet şemsiye, 3 adet örgülü kıyafet, 1 adet uyku tulumu, 1 adet el radyosu ve bir adet panço ele geçirildi.  







Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Çocuğun Üzeri Kirli Diye Minibüs Koltuğuna Oturtmadılar
​Çocuğun Üzeri Kirli Diye Minibüs Koltuğuna Oturtmadılar
Bir yolcu minibüsüne binen çocuğun, üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmaması tepkilere neden oldu.
​Ponzi Arzu’nun Cezası Belli Oldu
​Ponzi Arzu’nun Cezası Belli Oldu
saadet zinciri kurarak 75 kişiyi 13 milyon dolandıran Ponzi lakaplı Arzu Mertgil'e ev hapsi cezası verildi. Kararı duyan Mertgil, "Yaşasın kızıma kavuşacağım" diye sevinç çığlıkları attı.
​Öfkeli karı Koca ile Market Çalışanının Kavgasında Kan Aktı
​Öfkeli karı Koca ile Market Çalışanının Kavgasında Kan Aktı
‘tarihi geçmiş kaymak’ nedeniyle çıkan kavgada market çalışanı elinden yaralandı.
Uyuşturucu Etkisindeki Genç Ortalığı Birbirine Kattı
Uyuşturucu Etkisindeki Genç Ortalığı Birbirine Kattı
Uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen bir genç bir otomobile ve kendisine zarar verdi.
Öfkeli Adam, Genç Kıza Dehşeti Yaşattı
Öfkeli Adam, Genç Kıza Dehşeti Yaşattı
komşusunun kızına sinirlendiği ileri sürülen bir adam mahallede 16 yaşındaki Tuğçe B.’nin üstüne önce araba sürdü, sonra keserle yaraladı. Ardından da genç kızın evine doğru pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin dehşet saçtığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
​Boynuna İp Bağlı Genç Duvara Çarpmış Otomobilde Ölü Bulundu
​Boynuna İp Bağlı Genç Duvara Çarpmış Otomobilde Ölü Bulundu
17 yaşındaki genç, boş arazide bahçe duvarına çarpmış otomobilin içinde boynuna ip bağlı halde ölü bulundu.
​İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
​İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
İnşaatta çalışan Hüseyin Büyükaydın (38) inşaatın 4. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Büyükaydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Vahşi Cinayet! Aynı Evde Yaşıyorlardı, Öldürüp Kanala Attı
Vahşi Cinayet! Aynı Evde Yaşıyorlardı, Öldürüp Kanala Attı
Aynı evde yaşadığı arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra sulama kanalına atmaya çalışırken polise yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anında evde bulunan kadın ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
​Belediye Başkan Yardımcısı Darp Edildi
​Belediye Başkan Yardımcısı Darp Edildi
Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç’u darp eden Mustafa C. ve Mehmet Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Beraber çalıştığı Arkadaşını Kurşun Yağmuruna Tuttu! Pişman değilim dedi
​Beraber çalıştığı Arkadaşını Kurşun Yağmuruna Tuttu! Pişman değilim dedi
Beraber iş yaptığı arkadaşını kurşun yağmuruna tutarak 4 yerinden yaralayan şahıs yakalandı. Zanlı ifadesinde "Pişman değilim" dedi.
​1 milyon liralık soygun yapan kuyumcu çetesi çökertildi
​1 milyon liralık soygun yapan kuyumcu çetesi çökertildi
3 ayrı kuyumcu dükkanında yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalan 4 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
​Minibüste Kadına Şiddet! Kocası Öldüresiye Dövdü
​Minibüste Kadına Şiddet! Kocası Öldüresiye Dövdü
bir şahıs, yolcu minibüsünde eşi olduğunu öne sürdüğü bir kadını defalarca yumruklarken, o anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:24
Güneş
05:04
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:40
Yatsı
21:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿