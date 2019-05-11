​Şanlıurfa’da Annesi Mağazada Olan Bebek, Arabasından Düştü

- Bebek arabasından düşen çocuk güvenlik kamerasında
Çocuğunu Bebek Arabasında Bırakıp Mağazaya GirdiEdinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi’nde yaşandı. Görüntülerde küçük bir giyim mağazasında bebek arabasında çocuğunu bırakan anne ayakkabı baktı. Bebek arabasındaki çocuk da bir anlık dalgınlıkla yüzüstü yere düştü.
Anne Ağlayan Çocuğu Teselli EttiÇocuğun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğunun düştüğünü gören anne çocuğunu kucağına alarak teselli etti.
Editör: Bahar Yüksel
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