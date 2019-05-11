​Şanlıurfa’da Annesi Mağazada Olan Bebek, Arabasından Düştü

Çocuğunu Bebek Arabasında Bırakıp Mağazaya Girdi

Anne Ağlayan Çocuğu Teselli Etti

- Bebek arabasından düşen çocuk güvenlik kamerasındaEdinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi’nde yaşandı. Görüntülerde küçük bir giyim mağazasında bebek arabasında çocuğunu bırakan anne ayakkabı baktı. Bebek arabasındaki çocuk da bir anlık dalgınlıkla yüzüstü yere düştü.Çocuğun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğunun düştüğünü gören anne çocuğunu kucağına alarak teselli etti.Editör: Bahar Yüksel