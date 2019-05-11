​Akıllı Çıkan Anne Katiline Yeniden Müebbet

Annesinin Başını Duvara Vurarak Öldürdü

Sanığın Akli Dengesi Araştırılsın Dendi

Akli Dengesi Yerinde Çıktı

-Anne Katiline Yeniden MüebbetBursa’nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Nur Sokak’taki 5 yıl önce meydana gelen olayda mühendislik bölümünde okuduğu üniversiteyi yarıda bırakan Tayfun Yılmaz, arkadaşlarıyla alkol almasına tepki gösteren annesi Şükriye Yılmaz ile tartışmaya başladı. Ardından Yılmaz annesini, başını duvara vurarak, öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli ise saklandığı arkadaşlarının evinde yakalandı.Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda Tayfun Yılmaz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak temyiz edilen kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi ’sanığın akli dengesinin araştırılması’ gerektiğini bildirerek, bozdu. Yeniden görülen davanın karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığı ile katılan tutuklu sanık Tayfun Yılmaz son söz olarak, "Annemi öldürmem bir kaza sonucuydu. Annemi öldürme kastım yoktu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.Mahkeme sanık hakkında İstanbul Tıp Kurumu’nca akli dengesinin yerinde olduğu yönünde verilen raporun dava dosyasına ulaştığını belirterek, Tayfun Yılmaz’ı yeniden ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme öldürülen Şükriye Yılmaz’a tekme attığı iddiasıyla suçlanan ve ilk yargılamada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Okan Y. hakkında ise suçun şikayete bağlı olması nedeniyle cezaya yer olmadığına karar verdi.Editör: Bahar Yüksel