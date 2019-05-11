Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 11 Mayıs 2019 18:30:46 Tarihinde eklenmiştir.

Partiler, Hemşehri Oyu İçin Kıyasıya Rekabet Ediyor

Kararsız, küskün veya sandığa gitmeyen seçmenin yanı sıra, özellikle İstanbul’da yaşayan ‘hemşehrilerinden’ oy almak için siyasi partiler kıyasıya mücadele edecek. Bu kapsamda, partiler arasındaki en kritik rekabetin İstanbul’daki ‘Hemşehriler’ için yaşanması bekleniyor.

Partiler, Hemşehri Oyu İçin Kıyasıya Rekabet Ediyor

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimleri yenileme kararı aldığı İstanbul için, siyasi partiler seçim stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı cephesi öncelikle, seçmeni sandığa götürmeyi hedeflerken, bir yandan İstanbul'daki ‘hemşehrilerini' kazanmak üzerine çalışma yapacak. Siyasi partilerin İstanbul seçmeni üzerine yaptığı profil çalışmasında, en fazla Karadenizli seçmen olduğu belirlendi. 31 Mart'ta AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı 13 binler civarında olduğu için, bu seçimde fazladan her bir oy siyasi partiler açısından ‘Altın' değerinde sayılacak. Bu nedenle seçmenin desteğini alabilmek için, hem adaylar hem de partilerin kampanyalarında bire bir markaj uygulamasına gidilecek. Öncelikli hedef kararsız, küskün veya 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenleri sandığa taşımak olacak. Bunun yanı sıra, 31 Mart'ta rakip partiye oy veren seçmenleri kazanmak için siyasi partiler âdeta seferberlik ilan etmiş durumda.



 

YAKIN MARKAJA ALINDI

AK Parti'de, Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonlu olması sebebiyle, Karadenizli seçmenin desteğini aldığı değerlendirmesi yapılıyor. Bu yüzden AK Parti yönetimi, 23 Haziran sürecinde, STK'lardan başlamak üzere Karadenizli seçmen üzerinde etkisi olacak isimlerle bire bir temasa geçmeyi planlıyor. AK Parti yönetimi ve milletvekilleri de hemşehrilerinin yoğun olduğu yerlerde seçim çalışması yapacak. MHP'de de benzer bir çalışma yürütülüyor. Hemşehrilerinin desteğini alabilmek için İstanbul'da en kalabalık nüfusu oluşturan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun gibi illerden başlayarak hem milletvekilleri hem teşkilatlar 23 Haziran'a kadar seçim çalışmasına katılacak. İstanbul'da hemşehri dernek ve kahveleri tek tek ziyaret edilecek.





 

KILIÇDAROĞLU GÖRÜNMEYECEK

CHP yönetimi ise 31 Mart'ta İmamoğlu'nun aldığı oyu korumanın yanı sıra, daha fazla seçmenin desteğini alabilmek için tüm imkânlarını İstanbul için seferber edecek. Her milletvekilli İstanbul'daki hemşehrilerinin yoğun olduğu bölgelere görevlendirilecek. CHP'nin kampanyası 31 Mart'taki stratejiye benzer şekilde yürütülecek. Bu kapsamda, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yine ‘görünür' olmayacak, kampanyanın taşıyıcısı İmamoğlu olacak.





 

‘ÜÇÜNCÜ BÖLGE'YE ÖZEL EKİP

İstanbul'da 3. Bölge olarak nitelendirilen seçim çevresinde, yoğun olarak bulunan Kürt nüfus için de her parti özel ekipler kuracak ve buna göre strateji belirlenecek. AK Parti Doğu ve Güneydoğu milletvekillerini İstanbul'daki Kürt seçmen yoğunluğu bulunan yerlerde görevlendirecek. Ayrıca yine Kürt seçmen üzerinde etkili olacak kanaat önderleri, hemşehri dernekleri ve STK'larla bir araya gelinecek. İstanbul'da üç milyona yakın Kürt kökenli seçmen olduğu belirtiliyor. İstanbul'un üçüncü bölgesinde, 70 bin civarında Diyarbakırlı, 80 bin civarında Vanlı, 70 binin üzerinde Siirtli ve 50 bine yakın Ağrılı seçmen bulunuyor.
 


 
Editör: Bahar Yüksel
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Otomobil Değil Sanki Kamyonet
​Otomobil Değil Sanki Kamyonet
Bir sürücünün otomobili aşırı derece yükleyip şehirler arası yolda gitmesi görüntülere yansırken, bu kadar da olmaz dedirtti.
​Lüks Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 1 Yaralı
​Lüks Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 1 Yaralı
tıra arkadan çarparak hurdaya dönen lüks aracın sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Üniversite Öğrencileri Kiralık Otomobille Kaza Yaptı! 1 ölü, 6 yaralı
Üniversite Öğrencileri Kiralık Otomobille Kaza Yaptı! 1 ölü, 6 yaralı
Otomobil kiralayan üniversite öğrencileri, tır ile çarpıştı. Kazada öğrencilerden 1’i olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 4’ü ve tırda bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayıp AA Muhabiri Bulundu! Arama Çalışmasında 2 Asker Şehit Olmuştu
Kayıp AA Muhabiri Bulundu! Arama Çalışmasında 2 Asker Şehit Olmuştu
13 gün önce yol çalışmalarını takip ettiği sırada kar kütlesinin kayması ile uçurumdan düşen Anadolu Ajans Muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Nişancı’nın cenazesi Baynırt Devlet Hastanesine götürüldü.
​Bakan Soylu, YSK, Çalmayı Hukuk Diliyle Söyledi
​Bakan Soylu, YSK, Çalmayı Hukuk Diliyle Söyledi
Yüksek Seçim Kurulu’nun gerekçeli kararını açıklaması ile ilgili bir değerlendirme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “gerekçeli karar hileleri ortaya koymuştur” açıklamasında bulundu.
​Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler
​Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler
Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir sokak köpeği bıçaklanarak, ölüme terk edildi.
​Açıköğretim öğrencilerine yaz okulu müjdesi
​Açıköğretim öğrencilerine yaz okulu müjdesi
Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açacağını duyurdu.
BB Başkanı, Suriyeliler Ülkelerine Bayhram Tatiline Gidiyorsa Tehdit Yoktur
BB Başkanı, Suriyeliler Ülkelerine Bayhram Tatiline Gidiyorsa Tehdit Yoktur
Türkiye Barolar Birliği Başkanı: Suriyeliler ülkelerine ziyarete gidebiliyorlarsa tehdit yoktur
Son Dakika Askerlik Açıklaması! Kanun Yürürlüğe Girerse Askerler Terhis Olacak
Son Dakika Askerlik Açıklaması! Kanun Yürürlüğe Girerse Askerler Terhis Olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Yeni sistemde askerlik altı aya düşürülecek. Şu anda kışlada olan askerler kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler” dedi.
​Gasilhanede Fark Ettiler! Yanlış Cenazeyi Aldılar
​Gasilhanede Fark Ettiler! Yanlış Cenazeyi Aldılar
Trafik kazasında hayatını kaybeden ses sanatçısı yakınlarına Adli Tıp Kurumu morgunda başkasının cenazesi verildi. Yanlışlığı gasilhanede fark eden yakınları, cenazeyi değiştirdikten sonra toprağa verdi.
​Şanlıurfa’da Dur İhratına Uymayan Sürücü Kovalamacanın Ardından Yakalandı
​Şanlıurfa’da Dur İhratına Uymayan Sürücü Kovalamacanın Ardından Yakalandı
Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
​Gölde erkek cesedi bulundu
​Gölde erkek cesedi bulundu
Topraklı mahallesinde bulunan Baraj Gölünde erkek cesedi bulundu.
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:24
Güneş
05:04
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:40
Yatsı
21:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿