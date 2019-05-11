Kılıçdaroğlu Davayı Kazandı! Akit TV Tazminat Ödemeye Mahkum Edildi

Akit TV, Kılıçdaroğlu’na Tazminat Ödeyecek

21 Aralık 2016’da yayınlanan haberde, Kılıçdaroğlu hakkında “PKK’li”, “Vatan haini”, “Terör eylemleri talimatının kaynağı”, “Kandil’in sözcüsü”, “Tescilli şerefsiz”, “Tescilli hainler” gibi hakaret içeren sözler kullanıldı.Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “kişilik haklarına zarar verdiği ve kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalıştığı” gerekçesiyle Akit TV hakkında 50 bin TL tazminat davası açmıştı. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Akit TV’yi Kılıçdaroğlu’na 25 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Akit TV, bu cezayı 21 Aralık 2016’dan itibaren işletilecek faizini de ödeyecek.Editör: Bahar Yüksel