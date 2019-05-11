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Bu haber 11 Mayıs 2019 12:30:43 Tarihinde eklenmiştir.

Özel Hastanede Enfeksiyon Kaptı Hafızasını Yitirdi

Lise öğrencisi Nur Küçük’ün ailesi kızlarının geçirdiği trafik kazası sonrası özel bir hastanede enfeksiyon kapıp hafızasını yitirdiğini iddia etti

Özel Hastanede Enfeksiyon Kaptı Hafızasını Yitirdi

Kahramanmaraş’ta geçirdiği trafik kazası sonrası özel bir hastaneye yatırılan Nur Küçük (16), iddiaya göre hastanenin yoğun bakımında enfeksiyon kapıp hafızasını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta lise ikinci sınıfa giden Nur Küçük 2 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım servisine yatırılan lise öğrencisi, iddiaya göre kaptığı enfeksiyon ile sağlığını kaybetti. Küçük, kaptığı enfeksiyon sonrası konuşma, yürüme ve hafıza kaybı yaşarken eve mahkum oldu. Nur Küçük’ün babası Mahmut Küçük, kızının hafızasını yüzde ellisini kaybettiğini ve yürüme yeteneğini de unuttuğunu söyledi. Kızını 3 ayda bir kan kültürü testine götürdüğünü söyleyen baba Küçük, “Benim çocuğum bir trafik kazası geçirdi, ilk etapta her şeyin gayet normal olduğu söylenildi. Ama 12’nci gün kendiliğinden şişmeye başladı ve enfeksiyon kaptı. Daha sonra çocuğum yoğun bakımında enfeksiyon tedavisi gördü. Hala enfeksiyonunu atamadı ve 3 ayda bir kan kültürüne giriyor. Konuşurken zorlanıyor ve hafızası da yüzde 50’lerde, yürümesinde de çok sıkıntı çekiyor. Özel hastane demek istemiyorum, tamamen ticarethane demek istiyorum buralara. Yetkili kişilerden bu özel hastanelere bir el atmalarını istiyorum. Ben bu durumu Sağlık Bakanlığına da bildirdim zaten.” dedi.


 

Hafızası Da Yüzde 50’lerde

Yetkililerden özel hastane için gerekenin yapılmasını isteyen anne Döndü Küçük ise, “Çocuğum bu durumda çok zorluk çekiyor ve evin içerisinde mahkum gibi duruyor. Biz de evden çıkamıyoruz ve çocukta konuşmakta zorlanıyor. Biz yetkililerden gereken neyse yapılmasını istiyoruz.” dedi.




 

Ben Zor Günler Atlatıyorum

Geçirdiği trafik kazası sonrası hafıza kaybı nedeniyle eve mahkum olduğunu söyleyen Nur Küçük ise hatırlamadığı bazı şeylerin de olduğunu söyledi. Nur Küçük, “Ben zor günler atlatıyorum, konuşmamda sıkıntı çekiyorum. Eve mahkum oldum resmen. Beni bu duruma koyan hastanenin de gerekenin yapılmasını istiyorum. Okulda öğle arasında oldu bu kaza ve şuanda okula gidemiyorum. Ben hafıza kaybı yaşadım ve kendi kendimi bile bilmiyormuşum ama çok şükür düzeliyorum ve hala hatırlamadığım şeyler var.” dedi.


Editör: Ahmet Şen

 
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