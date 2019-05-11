​Camiye Dolar Bağışladım, Dolar Artarsa Sevabım Artar Mı? Sorusuna Profesörden Cevap Geldi

Dolar Arttıkça Sevabım Artar Mı?

İlahiyatçı Profesör Mustafa Karataş, katıldığı bir programda ramazan ayı ilgili soruları cevapladı.Seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Karataş, orucu nelerin bozup bozmayacağı konusunda bilgi verdi.Seyirciler arasında bulunan sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, “Hocam, 'camiye dolar bağışı yaptım, dolar artıkça sevap artar mı?” sorusuna İlahiyatçı profesör “Evet artar” cevabını verdi.TV programının bu bölümü sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.İşte o video;Editör: Bahar Yüksel