​İstanbul Müftüsü, Çiğnenmiş Sakız Orucu Bozmaz!

Sakız Orucu Bozar Mı?

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, 'Alo Fetva' hattında vatandaşların sorularını cevapladı. 65 gün hizmet veren Alo Fetva hattında ramazanın gelmesiyle yoğunluğun iki katına çıktı. Oruç ile ilgili oldukça ilginç sorularla karşılaşan Alo Fetva Hattına gelen bir soruya verilen cevap şaşkınlığa neden oldu.İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, sakız orucu bozar mı? Sorusuyla ilgili şu açıklamada bulundu; “Sakız ilk defa çiğnenirse, ilk defa ağzınıza almışsanız içinde gıda maddesi olduğu için orucu bozar. Ama daha önce çiğnenmiş bir sakızı yeniden ağzınıza alıp çiğneniyorsa, içinde gıda maddesi olmayacağı için orucu bozmaz. Bunun yanında kan aldırmak, diş yaptırmak orucu bozmaz.''Editör: Bahar Yüksel