Beşiktaş'a Che Dövmeli Başkan, Hürser Tekinoktay!

Tekinoktay Listesini Açıkladı

Beşiktaş’a Che Dövmeli Başkan

HÜRSER TEKİNOKTAY KİMDİR?

Divan Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 5-12 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı’nda kulübümüzün başkanlığına aday olan ve tüzüğümüz hükümlerini tamamlayan Sayın Fikret Orman ve Sayın Hürser Tekinoktay seçimlere katılma hakkı kazanmışlardır. Kendilerine seçim sürecinde başarılar dileriz" denildi.Beşiktaş’ta pazar günü yapılacak olan olağan seçimli genel kurulda aday olan Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini açıklamaya başladı. Hürser Tekinoktay’ın yönetim kurulu listesinde yer alacak olan ilk 3 isim; finans uzmanı Tamer Mert, hukukçu Emre Esen ve denizcilik sektöründen Engin Bayraktutan oldu.Beşiktaş’ta olağan seçimli genel kurul pazar günü yapılacak. Hürser Tekinoktay’ın kolundaki Che dövmesi sosyal medyada “Beşiktaş’a Che dövmeli başkan geliyor” yorumları yapıldı1960 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Moda İlkokulu’nda, orta ve liseyi ise Marmara Koleji Fen Bölümü’nde okudu. İtalyan Kültür Derneğinde 2 yıl İtalyanca eğitim aldı. İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.1993-1994 sezonunda İtalya’nın Lazio Kulübü’nün çalışma koşullarını ve idman programlarını bizzat Roma’da bulunarak inceledi.Futbola Fenerbahçe Kulübünün alt yapısında oynayarak başladıktan sonra amatör olarak devam etti. Antrenör lisansına sahip olan Hürser Tekinoktay, 1994-95 yıllarında Türk Ekibini Amsterdam oyunlarına hazırlayarak, 1995 Amsterdam’da Türk ekibinin Teknik Sorumluluğunu üstlendi.1995 yılı Haziran ayından itibaren;1995-1996 BJK Yıldız Takım Ant.1996-1997 BJK PAF Takım Ant.1997-1998 BJK 15 Yaş Grup Ant.1998-1999 BJK B Gençler Ant.1999-2000 BJK A Gençler Ant.görevlerinde bulunduğu süre içerisinde bir çok yurt dışı ve yurt içi organizasyonlarda şampiyonluk ve dereceler aldı. Bu süre içerisinde Nihat Kahveci’ nin Beşiktaş alt yapısına katılıp A Takımına kazandırıldığı 1 yıl içindeki sürede antrenörlüğünü yaptı.Beşiktaş Alt Yapısında görev aldığı sürede 269 resmi ve özel maçta 234 galibiyet aldı.2000-2001 Sezonunda Nevio Scala’nın Beşiktaş Klubü Teknik Direktörlüğüne gelişiyle birlikte 1,5 ay kadar bir süre beraber olmasına rağmen , kendisine verilen tercümanlık görevini BJK Kulübündeki antrenörlük kontratının devam etmesi nedeni ile ifa edemedi.Editör: Bahar Yüksel