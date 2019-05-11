​9 Yaşındaki Öğrenciye Tecavüz Eden Kuran Kursu Hocasının Cezası belli Oldu

Korktuğu İçin Tecavüze Sessiz Kalmıştı

Ağrı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kuran hocası Yusuf Kaya’ya kendini savunamayacak çocuğa karşı cinsel istismar suçundan 30 ve hürriyeti tahdit suçundan 5 yıl, yaralama suçundan da 5 ay olmak üzere toplamda 35 yıl 5 ay hapis cezası verdi.U.P. isimli çocuk ifadesinde, Kaya’nın 2016’da kendisine tecavüz ettiğini ve kuran kursu hocasının dövmesinden çok korktuğu için sesini çıkarmadığını ifade etti. U.P; “Herkes yüzümdeki morlukları sordu. ‘Düştüm’ dedim. Yusuf tehdit ettiği için söyleyemedim” demişti. U.P.’nin avukatı Mehmet Mağal ise karar hakkında, “Adalet yerini buldu. Hakimler sanığa gereken cezaları verdi” dedi.Editör: Bahar Yüksel