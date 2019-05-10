​Dünyanın En Tehlikeli Yolunda Çekim Yapan Muhabir Uçurumdan Yuvarlanıp Kayboldu

Uçurumdan yuvarlanan gazetecinin bulunması için drone kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, bugün İl Özel İdaresi ekipleriyle birlikte Derebaşı mevki'ine giden AA Muhabiri Nişancı, kardan kapanan yolu çekmeye çalışırken dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlanan Nişancı'nın son durumundan bilgi alınamıyor.AFAD ekipleri halatlarla uçurumda aşağı inerek kurtarma çalışması başlattı.Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'de olay bölgesine gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt muhabiri Abdülkadir Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü. Uçurumdan yuvarlanan Nişancı'nın yerinin tespit edilebilmesi için drone kaldırıldı.Abdülkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma yuvarlandı.Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü.Karayolları ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan ekipler, Nişancı'yı arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.Nişancı'nın yerinin tespit edilebilmesi için drone kaldırıldı.Editör: Bahar Yüksel