Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 10 Mayıs 2019 17:40:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Üniversitede Kandırıldı! Ölü Olarak Bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir köye giren 2 kadın terörist jandarma tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen kadın teröristlerden birinin Mardin’in Midyat nüfusuna kayıtlı Mersin doğumlu olduğu ve üniversitede kandırılarak terör örgütüne katıldığı belirtildi.

​Üniversitede Kandırıldı! Ölü Olarak Bulundu

İstanbul'da bir üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra katıldığı arkadaş grubu tarafından kandırılan Hanım Çelik, 2008 yılı sonunda hayallerini süsleyen üniversiteyi bırakarak terör örgütü PKK saflarına katıldı. Terör örgütü tarafından eğitim verilen Agiran kod isimli Hanım Çelik, Türkiye'de önemli eylemlere katıldı. Asker ve polise yönelik birçok saldırıda bulunan Hanım Çelik, 29 yaşında jandarma tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.



 

Agiran Kodadlı Hanım Çelik Ölü Olarak Ele Geçirildi

Nusaybin kırsalında yanındaki kadın terörist ile birlikte Agiran kod isimli Hanım Çelik'in bir köyde olduğu istihbaratı alan Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda köyden çıkan Agiran kod Hanım Çelik ve yanındaki kadın teröriste ‘Teslim ol' çağrısı yapıldı. Çağrıya ateşle karşılık verilmesi üzerine çakın çatışmada Agiran kod isimli Hanım Çelik ve yanındaki terörist birlikte ölü olarak ele geçirildi


 

İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile öldürülen teröristin gri listede aranan teröristlerden olduğu duyuruldu. Açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilce kırsalında 7 Mayıs 2019 Salı gunu saat 23.00 sıralarında Mardin Il Jandarma Komutanlıgınca icra edilen “Cınar-101 Sehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan Operasyonu”nda 2 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Kategori'de aranan Agirin kod adlı Hanım Çelik olduğu tespit edilmiştir” denildi.




 

Çatışmada Ölü Olarak Ele Geçirildi

Agiran kod isimli Hanım Çelik örgüt tarafından kandırılan gençlerden sadece biri. Hanım Çelik, 2008 yılı sonlarında İstanbul'da bir üniversiteye kayıt yaptırıp hayalindeki mesleği düşündüğü yıllarda girdiği arkadaş çevresi tarafından kaldırılarak terör örgütü PKK saflarına katılması sağlandı. Kalem yerine silahı tercih eden terörist, 11 yıl boyunca terör örgütü adına birçok eyleme katıldı. Asker ve polise yönelik düzenlenen eylemlere de katılan terörist, terör örgütüne katılarak ülkesine silah doğrulttuktan 11 yıl sonra yanındaki terörist kadınla birlikte girdiği bir çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

Teslim olmak yerine güvenlik kuvvetleri ile çatışmayı tercih eden her iki terörist de sonlarını kendileri hazırladı. Girdikleri çatışmada her ikisi de ölü olarak ele geçirildi.  





Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Çocuğun Üzeri Kirli Diye Minibüs Koltuğuna Oturtmadılar
​Çocuğun Üzeri Kirli Diye Minibüs Koltuğuna Oturtmadılar
Bir yolcu minibüsüne binen çocuğun, üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmaması tepkilere neden oldu.
​Ponzi Arzu’nun Cezası Belli Oldu
​Ponzi Arzu’nun Cezası Belli Oldu
saadet zinciri kurarak 75 kişiyi 13 milyon dolandıran Ponzi lakaplı Arzu Mertgil'e ev hapsi cezası verildi. Kararı duyan Mertgil, "Yaşasın kızıma kavuşacağım" diye sevinç çığlıkları attı.
​Öfkeli karı Koca ile Market Çalışanının Kavgasında Kan Aktı
​Öfkeli karı Koca ile Market Çalışanının Kavgasında Kan Aktı
‘tarihi geçmiş kaymak’ nedeniyle çıkan kavgada market çalışanı elinden yaralandı.
Uyuşturucu Etkisindeki Genç Ortalığı Birbirine Kattı
Uyuşturucu Etkisindeki Genç Ortalığı Birbirine Kattı
Uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen bir genç bir otomobile ve kendisine zarar verdi.
Öfkeli Adam, Genç Kıza Dehşeti Yaşattı
Öfkeli Adam, Genç Kıza Dehşeti Yaşattı
komşusunun kızına sinirlendiği ileri sürülen bir adam mahallede 16 yaşındaki Tuğçe B.’nin üstüne önce araba sürdü, sonra keserle yaraladı. Ardından da genç kızın evine doğru pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin dehşet saçtığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
​Boynuna İp Bağlı Genç Duvara Çarpmış Otomobilde Ölü Bulundu
​Boynuna İp Bağlı Genç Duvara Çarpmış Otomobilde Ölü Bulundu
17 yaşındaki genç, boş arazide bahçe duvarına çarpmış otomobilin içinde boynuna ip bağlı halde ölü bulundu.
​İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
​İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
İnşaatta çalışan Hüseyin Büyükaydın (38) inşaatın 4. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Büyükaydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Vahşi Cinayet! Aynı Evde Yaşıyorlardı, Öldürüp Kanala Attı
Vahşi Cinayet! Aynı Evde Yaşıyorlardı, Öldürüp Kanala Attı
Aynı evde yaşadığı arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra sulama kanalına atmaya çalışırken polise yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anında evde bulunan kadın ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
​Belediye Başkan Yardımcısı Darp Edildi
​Belediye Başkan Yardımcısı Darp Edildi
Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç’u darp eden Mustafa C. ve Mehmet Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Beraber çalıştığı Arkadaşını Kurşun Yağmuruna Tuttu! Pişman değilim dedi
​Beraber çalıştığı Arkadaşını Kurşun Yağmuruna Tuttu! Pişman değilim dedi
Beraber iş yaptığı arkadaşını kurşun yağmuruna tutarak 4 yerinden yaralayan şahıs yakalandı. Zanlı ifadesinde "Pişman değilim" dedi.
​1 milyon liralık soygun yapan kuyumcu çetesi çökertildi
​1 milyon liralık soygun yapan kuyumcu çetesi çökertildi
3 ayrı kuyumcu dükkanında yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalan 4 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
​Minibüste Kadına Şiddet! Kocası Öldüresiye Dövdü
​Minibüste Kadına Şiddet! Kocası Öldüresiye Dövdü
bir şahıs, yolcu minibüsünde eşi olduğunu öne sürdüğü bir kadını defalarca yumruklarken, o anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:24
Güneş
05:04
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:40
Yatsı
21:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿