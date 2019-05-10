​Protez Bacağı Takılan Çocuğun Dansı Gündem Oldu

Ne Olmuştu?

Afganistan’da askeri güçler ile Taliban arasında çıkan çatışmada 8 aylıkken bacağını kaybeden 5 yaşındaki Ahmed Rahman’ın, son protez bacağı takıldıktan sonra yaptığı dansı gündem oldu.Protez bacağı takıldıktan sonra neşeyle dans eden Ahmet görenleri hem güldürdü hem hüzünlendirdi. Ahmed’in videosu sosyal medyada en çok tıklananlar arasında ilk sıra yer aldı.Logar vilayetinde yaşayan Ahmed Rahman, sekiz aylıkken Taliban ve Afgan hükümet güçleri arasındaki çapraz ateşte bacağından vurulmuştu. Aynı çatışmada kardeşi Salima da yaralanmıştı. Tedavi altına alınan Ahmed’in bacağı kesilmek zorunda kalmıştı.Editör: Ahmet Şen