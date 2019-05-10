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Bu haber 10 Mayıs 2019 16:30:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Protez Bacağı Takılan Çocuğun Dansı Gündem Oldu

Afganistan'da yaşanan çatışmada bacağını kaybeden 5 yaşındaki Ahmed'in sevinci sosyal medyada gündem oldu.

​Protez Bacağı Takılan Çocuğun Dansı Gündem Oldu

Afganistan’da askeri güçler ile Taliban arasında çıkan çatışmada 8 aylıkken bacağını kaybeden 5 yaşındaki Ahmed Rahman’ın, son protez bacağı takıldıktan sonra yaptığı dansı gündem oldu.


Protez bacağı takıldıktan sonra neşeyle dans eden Ahmet görenleri hem güldürdü hem hüzünlendirdi. Ahmed’in videosu sosyal medyada en çok tıklananlar arasında ilk sıra yer aldı.




 

Ne Olmuştu?

Logar vilayetinde yaşayan Ahmed Rahman, sekiz aylıkken Taliban ve Afgan hükümet güçleri arasındaki çapraz ateşte bacağından vurulmuştu. Aynı çatışmada kardeşi Salima da yaralanmıştı. Tedavi altına alınan Ahmed’in bacağı kesilmek zorunda kalmıştı.



Editör: Ahmet Şen
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