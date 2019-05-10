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Bu haber 10 Mayıs 2019 16:00:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Hakime, Sen Affetsen Ben Affetmem Dedi! Aldığı Cezayı Duyan Yakınlar Büyük Sevinç Yaşadı

Ayrı yaşadığı kocasını oğlunun doğum gününde silahla vurarak öldüren kadın hakkında karar verildi. Katil zanlısı kadının ‘Hakim bey siz affetseniz, ben affetmem kendimi’ dediği son duruşmada sanığa müebbet hapis cezası verildi.

​Hakime, Sen Affetsen Ben Affetmem Dedi! Aldığı Cezayı Duyan Yakınlar Büyük Sevinç Yaşadı

Olay, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. Birgül Günar (38) anlaşamadığı eşi Erdoğan Günar'ı (43) terk etti. Çiftin küçük oğlu F.G. (11) babasıyla yaşamaya devam etti. Birgül Günar doğum günü olan F.G.'yi ayrı yaşadığı eşi Erdoğan Günar'dan alarak gezdirmek istedi. Birgül Günar, olay günü, doğum günü olan oğlunu almak için eve geldi. Ancak fabrika işçisi eşi Erdoğan Günar ile aralarında tartışma çıktı. Birgül Günar, eline aldığı tabancayı 5 el ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Erdoğan Günar, hayatını kaybetti. 




 

Yakın Akrabayı Öldürmek Suçundan Müebbet Hapis

Birgül Günar, ardından oğlunu da alıp, polis karakoluna giderek, teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konulan Birgül Günar hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. 
Günar'ı yargılayan mahkeme sanık hakkındaki kararını verdi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Günar ile yakınları, öldürdüğü eşinin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunması alınan Günar, eşini sevdiğini ve pişman olduğunu söyledi. 




 

Siz Affetseniz Ben Affetmem

Günar tahliyesini talep ettiği son savunmasında, “Hakim bey siz beni affetseniz, ben kendimi affetmem. Olay günü oğlumun doğum günüydü. Sinemaya gitmek istediğini söyledi. Ben de oğlum alıp sinemaya götürecektim. Eşim silahı istemişti. Yanıma aldım ve onu da eşime verecektim. Eve gittiğimde beni zorla içeriye çekti. Sonra elime silah geçti. Nasıl ateş aldığını bile hatırlamıyorum. Burnum kanadı. Eşim kanepede oturuyordu. Evden oğlumu alıp çıktım. Eşimin ölümüne neden olduğum için pişmanım. Eşimi çok seviyorum. Planlayarak öldürmedim. Çocuğunun doğum gününde kimse babasını öldürmek istemez. Çocuklarımın yanına gitmek için tahliyemi istiyorum" dedi. 



 

Cezayı Duyan Yakınlar Büyük Sevinç Yaşadı

Mahkeme heyeti Günar'ın savunmasının ardından kararını verdi. Heyet Günar'a önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi ardından cezaya tahrik indirimi yaparak müebbet hapis cezasına çevirdi. Heyet aynı zamanda Günar'a ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. 
Öldürülen Erdoğan Günar'ın cezayı duyan yakınları büyük sevinç yaşadı.  






Editör: Ahmet Şen
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