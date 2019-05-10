​İsrail, Teravih Namazı Kılanlara Saldırdı! 6 Yaralı

2 Filistinli Genç Gözaltına Alındı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin Mescidi Aksa'nın Bab El-Amud kapısındaki Filistinlilere müdahalesinde 6 kişi yaralandı.Açıklamada, yaralılardan 4 kişinin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Yerel kaynaklar ise İsrail güçlerinin 2 Filistinli genci gözaltına aldığını söyledi. İsrail güçleri dün de Mescid-i Aksa'nın çevresinde teravih namazı için giden ve gelenleri darp ederek 3 Filistinliyi gözaltına almıştı.Editör: Ahmet Şen