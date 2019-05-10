​Urfalı O İsim, Denizlerin intikamını Tekme Tokat Aldı

Celal Paydaş Denizlerin İntikamını Aldı

Denizlerin İntikamını Aldım

Ali Elverdi Nasıl Öldü?

Celal Paydaş Kimdir?

Geçtiğim günlerde 6 Mayıs Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın ölüm yıl dönümleri her yıl olduğu gibi bu yılda hüzünle anıldı. Denizlerin idam kararını veren Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'nin Başkanı emekli Tuğgeneral Ali Elverdi, Şanlıurfalı milletvekili tarafından dövüldüğü hikayesini birçok Urfalı bilir, bilmeyenler için derlediğimi bu haberi, Deniz Yusuf ve Hüseyin’in ölüm yıl dönümünde okuyucularımıza sunuyoruz.Dönemin Şanlıurfa CHP Milletvekili Celal Paydaş, Ali Elverdi ile mecliste karşılaştıklarında Elverdi’yi nasıl darp ettiğini ve Denizlerin intikamını nasıl aldığını, olayı Paydaş’ın ağzından dinleyen yakın dostu anlattı.işte o yazı;“Ali Elverdi ile ilgili olarak benimde bir anım var. Ankara Numune Hastanesi’nde asistanlığım sırasında yakın dost olduğum CHP Urfa Milletvekili Celal Paydaş beni bir gün meclise davet etmişti. O gün Ecevit Hükümeti’nin Bütçe Müzakereleri vardı. Paydaş beni Meclisin yan locasına çıkarıp orada misafir etmişti. Biraz sonra yanıma emekli Orgeneral Cemal Turhal da gelip oturmuştu. Görüşmeler devam ederken Adalet Partisi adına söz alan Ali Elverdi konuşması sırasında Ecevit’e yüklenmesi tansiyonu yükseltmişti. CHP sıralarından Celal Paydaş’ın elinde büyükçe bir James Bond çanta ile kürsünün altına geldiğini gördüm. Celal Bey konuşmacıya bir şey söylemiş ki konuşmacı başını öne eğerek cevap vermeye çalışıyordu. Tam bu sırada Paydaş’ın çantayı Ali Elverdi’nin kafasına indirdiğini gördüm. Kürsüden sırtüstü yere yıkılan Elverdi’ye, Paydaş merdivenlerden çıkarak tekme tokat ile vurmaya devam etmişti. Meclis karışmış oturuma ara verilmişti. Meclis salonuna gelen bir ekip tarafından Ali Elverdi sedyeye konup dışarıya çıkarılmıştı. Celal Paydaş’la bu konuyu sonradan bir dost sohbetinde konuşmuştuk. Paydaş bana “Denizlerin intikamını aldım” demişti. Celal Paydaş 12 Eylül Evren Darbesi sırasında tutuklanmış, ağır işkencelerden geçmişti. En son bir kalp rahatsızlığından öldüğünü gazetelerden okumuştum.”(Ali Elverdi)“İdam kararı veren Ali Elverdi’nin sonu ise çok hazin oldu. Deniz, Yusuf ve Hüseyin darağacında iple boğularak can vermişlerdir. Bu üç gencin idam kararını veren bekçi başkan hakim Ali Elverdi ne garip bir tecellidir ki yemek yerken yediği lokma nefes borusuna kaçmış ve bu nedenle Asfiksi’den öldü. Adli Tıp bakımından değerlendirildiğinde Deniz, Yusuf, Hüseyin ve Ali Elverdi’nin ölüm nedeni Asfiksi’dir. İnananların daima söylediği ilahi adalet herhalde budur. Başka ne denir ki?”(Celal Paydaş-Şanlıurfa)Celal Paydaş -, Türk avukat ve siyasetçi. TBMM'de 14. ve 15. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukatlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi 4.(XV) ve 5.(XVI) Dönem Şanlıurfa milletvekilliği yaptı.Editör: Bahar Yüksel