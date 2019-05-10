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Bu haber 10 Mayıs 2019 12:30:51 Tarihinde eklenmiştir.

​3 Yıl Sonra İtiraf Etti! Kendisi Müebbet Alırken Annesi ve Babası da Hapsi Boyladı

3 yıl önce arkadaşını öldürüp inkar eden bugün ise karar duruşmasında delilleri yok etmede kendisine yardım eden anne ve babasını korumak için “Ben öldürdüm” diyen zanlıya mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Delilleri yok ettiği ileri sürülen anne ve babaya ise 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

​3 Yıl Sonra İtiraf Etti! Kendisi Müebbet Alırken Annesi ve Babası da Hapsi Boyladı

Olay, 16 Şubat 2016 tarihinde Elazığ Sanayi Mahallesi Şamdan Sokak numara 7'deki evin bahçesinde 31 yaşındaki Sinan Fırat'ın cesedinin bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Sırtından 5 kurşunla vurulup, boğazı kesilerek öldürülen Fırat'ın cesedinin yanında kadın çantası ile kadın tarafından yazılmış gibi gösterilen günlük bulunmuştu. Elazığ polisinin yaptığı çalışma sonucu aynı gün cinayet şüphelisi olarak Fırat'ın, arkadaşı olan ve 2 yıldır kredi kartını market için kullanan Hüsamettin A. ile olayı bilerek gizlediği iddia edilen ve delilleri yok etmede yardım ettiği ileri sürülen anne M.A. (54) ve baba F.A'da (55) gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



 

3 yıl sonra “Ben öldürdüm” dedi 

Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayet davasının karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Tokat Cezaevinde tutuklu bulunan cinayet zanlısı Hüsamettin A. Segbis ile görüntülü katılırken, salonda maktul yakınları ve taraf avukatları yer aldı. 

Cumhuriyet Savcısı 20 gün önce verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayarak sanığın planlayarak, kasten ve canavarca hisle cinayeti işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile anne ve babasının ise delilleri yok etmede yardım ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. 



 

Anne ve Babamın Alakası Yok

Mütalaaya karşı savunma yapan ve daha önce tüm duruşmalarda suçunu inkar eden, sadece cezaevine giderken polislere itiraf eden sanık Hüsamettin A. ise ,”Ben öldürdüm. Suç aletlerini de ben yok ettim. Annem ve babamın hiçbir şekilde alakası yok” diye konuştu. Zanlı ayrıca yazılı olarak olayı anlattığını ve mahkemeye sunduğunu aktardı.



 

7'yılı tecrit, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı 

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.
Kararda heyet, sanığa kasten adam öldürme suçundan 7 yılı tecritte olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan ise 2 yıl hapis ve bin TL para cezası verdi.

Heyet ayrıca zanlıya delillerin yok edilmesinde yardım ettiği ileri sürülen anne M.A. ile baba F.A'ya 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdiğini açıkladı.  





Editör: Bahar Yüksel
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