​Şanlıurfa’da Peynir ve Yoğurt Alacağınız Yere Dikkat! Büyük Baskın Yapıldı!

İhbar Üzerine Şanlıurfa’daki Depoya Baskın Düzenlendi

Sağlıklsız Koşullarda Üretilmiş Yoğurt ve Peynir Ele Geçirildi

- Şanlıurfa’da kaçak imalathaneye baskınEdinilen bilgiye göre, Eyyübiye Belediyesi zabıta ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine Eyyübiye Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.Operasyonda sağlıksız koşullarda üretilmiş ve satışa hazır 100 kova yoğurt ve 200 kilogram peynir ele geçirildi. Depodaki peynir, yoğurt, kazan ve makinelere el koyan ekipler, iş yeri sahibi hakkında işlem yaptı.Editör: Bahar Yüksel