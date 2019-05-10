​Şanlıurfa’da Peynir ve Yoğurt Alacağınız Yere Dikkat! Büyük Baskın Yapıldı!

- Şanlıurfa’da kaçak imalathaneye baskın
İhbar Üzerine Şanlıurfa’daki Depoya Baskın DüzenlendiEdinilen bilgiye göre, Eyyübiye Belediyesi zabıta ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine Eyyübiye Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.
Sağlıklsız Koşullarda Üretilmiş Yoğurt ve Peynir Ele GeçirildiOperasyonda sağlıksız koşullarda üretilmiş ve satışa hazır 100 kova yoğurt ve 200 kilogram peynir ele geçirildi. Depodaki peynir, yoğurt, kazan ve makinelere el koyan ekipler, iş yeri sahibi hakkında işlem yaptı.
Editör: Bahar Yüksel
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