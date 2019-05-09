İki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilen Şüpheliden Pes Dedirten İfade

“Yardım Ediyordum”

- Adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde, iki yurt çocuğuna sadece yardım ettiğini söylediİddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi’nde telefon üzerine iş yeri bulunan 53 yaşındaki M.F., farklı zamanlarda çağırdığı S.D. (16) adlı erkek ile F.N.K. adlı kız çocuğuna cinsel içerikli fotoğraflar gösterip videolar izletti, ayrıca iş yerinde çocuklara cinsel istismarda bulundu. Olay sonrası S.D. adlı çocuk polise ihbarda bulundu. Polis, çocuğun ifadesinin ardından iş yerine operasyon düzenledi. İş yerini inceleyen polis, F.N.K.’nın içeride kilitli olduğunu belirledi. Bu sırada iş yerine gelen M.F. polis ekiplerince gözaltına alındı, F.N.K. ise kurtarıldı. Kayıp başvurusu bulunan F.N.K., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.Gözaltına alınan M.F. Muratpaşa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.Şüpheli ifadesinde çocuklarının ikisinin de yurt çocuğu olduğunu ve onlara sadece yardımda bulunduğunu iddia etti. Kız çocuğunu dükkana kilitleme olayının doğru olmadığını iddia eden şüpheli, iş yerinden ayrıldığında içeriye başkasının girmemesi için kepengi kendisinin indirdiğini, suçlamaların asılsız olduğunu savundu.Editör:Ahmet Şen