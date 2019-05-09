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Bu haber 09 Mayıs 2019 18:30:04 Tarihinde eklenmiştir.

Merkez Bankası'ndan Dolara Müdahale

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi.

Merkez Bankası'ndan Dolara Müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusu yayımladı. Buna göre; finansal piyasalarda son dönemdeki gelişmeler dikkate alınarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla; Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40'tan yüzde 30'a indirilmesine, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildi.



Ayrıca Merkez; Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar dolar likidite verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar dolar likidite çekilmesi beklendiğini açıkladı.  


Editör: Ahmet Şen


 
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Ekonomi
Merkez Bankası'ndan Dolara Müdahale
Merkez Bankası'ndan Dolara Müdahale
Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi.
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