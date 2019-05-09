Beyazgül, Karaköprünün Elektrik Sorununu Çözdü

25 MW’lık Mobil Trafo Şanlıurfa'ya Gönderildi

10 Binden Fazla Hanenin İhtiyacını Karşılayacak

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşanan elektrik sıkıntıların hat safhaya gelmesi nedeniyle Yerel seçimler öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Karaköprü ’deki elektrik sıkıntısını bir ay içerinde çözüme kavuşturuyoruz. Mobil trafo ile kesintiler son bulacak'' ifadelerini kullanmıştı.Seçim öncesi sıkıntının giderilmesiyle “Mobil trafo” kurulacak açıklamasında bulunan Beyazgül, sözünde durarak Karaköprüdeki elektrik sorununu çözüme kavuşturduŞanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel abidin Beyazgül,projelerini faaliyete geçirmeye Karaköprünün elektrik Sorunlarını çözüme kavuşturmakla başladı.Türkiye'de iki adet bulunan 25 MW’lık bir mobil trafo Şanlıurfa'ya gönderildi.Mobil trafonun, ana trafo inşaatının tamamlanmasının ardından devreden çıkarılarak Şanlıurfa’dan gönderileceği belirtildi. 25 MW’lık Mobil trafonun 10 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağı belirlendiEditör: Ahmet Şen