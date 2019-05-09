Haliliye’de Ramazan Etkinlikleri

Şanlıurfa Bu İşin Öznesidir

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Ramazan Ayı kapsamında hazırlanan etkinliklerin ilk Grup Dergah İlahi Konseri ile gerçekleşti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Ramazan Sokağında gerçekleşen konsere Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve eşi Fethiye Canpolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti teşkilat başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Konser sonunda sahneye çıkan Canpolat, “Dolu dolu bir Ramazan Ayı geçiriyoruz. Dolu dolu bir iklim, dolu dolu bir maneviyat ve Şanlıurfa bu işin öznesidir. Haliliye Belediyesi olarak Grup Dergah ile Şanlıurfa halkımızı buluşturduk. Şanlıurfa halkının her zaman emrindeyiz ve hizmetindeyiz. Biz size hizmetkar olmaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen